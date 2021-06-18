انتبهي.. هذه العلامات تشير إلى أن علاقتك لن تدوم

غالبا ما يتضمن الارتباط توقع علاقة طويلة الأمد مليئة بالسعادة والدفء، إلا أنه في كثير من الأحيان لا تدوم العلاقات لفترات طويلة، ويبدو انهيارها مفاجئا، ولكن الحقيقة أن العلامات التالية قد تنذر بالأمر قبل حدوثه إذا انتبهتِ إليها:

لست على طبيعتك

من الضروري أن تشعري أنكِ تستطيعين التصرف على طبيعتك بالكامل لكي تستمر العلاقة على المدى الطويل، وفي حين من الطبيعي أن يتم الامر بشكل تدريجي في بادئ الامر إلا أنك إذا شعرت أنك لا تستطيعين التصرف على طبيعتك بعد فترة فهذا يعني أن العلاقة لن تستمر.

عدم انتظام التواصل مع شريكك

لكل ثنائي عاداته الخاصة في التواصل، ولكن لابد من أن يكون هناك اتساق في تلك العادات لتدوم العلاقة.

عدم توافق الخطط المستقبلية

في حين أنه ليس من الضروري أن تتفقا على كل التفاصيل الصغيرة في الحياة إلا أنه من الضروري أن يكون هناك أسس مشتركة متفق عليها فيما يخص خططكما المستقبلية حتى لا تتصادما.

عدم تقدير رأيك

الاحترام المتبادل هو أساس أي علاقة طويلة الأمد، فيجب أن تشعري أن رأيك ذا قيمة لدى شريكك، وإذا شعرت بغير ذلك فمن المرجح أن تنهار هذه العلاقة.

تتقبلين أخطاء شريكك ولكنه لا يقبل أخطائك

معرفة وقبول أخطاء ونواقص بعضنا البعض جزء مهم من كل علاقة، ولكن إذا كنتِ الشخص الوحيد الذي يفعل ذلك في العلاقة فهذا لن يؤدي إلى مستقبل رومانسي.

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