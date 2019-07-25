انتبهي.. هكذا يؤثر التلفزيون على صحتك النفسية

في عالمنا المعاصر أصبح التلفزيون جزءًا لا يتجزأ من روتين الاسترخاء اليومي، ولكن كيف يؤثر ذلك الأمر على صحتك العقلية؟

وفقًا لخبراء مجلة "باسل"، هناك عدد من العلامات البدنية والعقلية التي قد تشير إلى حاجتك لأخذ استراحة من مشاهدة التلفزيون لفترة من الوقت، والتي جلبناها لكِ فيما يلي:

1- تفاقم أعراض المشاكل الموجودة بالفعل

قد تضر البرامج التلفزيونية بصحتك العقلية، وخاصة إذا شعرت بزيادة في أي أعراض مشاكل صحية تعانين منها بالفعل، على سبيل المثال إذا كنت تلعبين في شعرك عندما تتوترين ولاحظت نفسك تفعلين ذلك أثناء مشاهدة برنامج تلفزيوني معين فقد تكون هذه علامة على أن الوقت قد حان لإغلاقه أو استبداله.

2- لا يمكنك التوقف عن التفكير في العرض

إذا كنتِ تحبين برنامجًا تلفزيونيًا كثيرًا، فقد تجدين نفسكِ تتحدثين عنه مع أصدقائك، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قد يشير إلى تركيزك على هذا البرنامج أكثر من اللازم، وخاصة إذا كنتِ تستمرين في استعادة لقطات البرنامج في ذهنك، فهذا يعني أنه يؤثر سلبًا على صحتك العقلية.

3- يثير مشاعر سيئة بداخلك

إذا لاحظتِ أن ما تشاهدينه على التلفزيون يثير مشاعر سلبية داخلك، مثل الإحباط عند مقارنة شقتك المتواضعة بمنازل الفنانين الفاخرة أو يذكرك بذكرى صعبة سابقة تؤثر على نفسيتك بشدة، فذلك يعني أن التلفزيون وما تشاهدينه يؤثر على صحتك النفسية.

لذا، يتعين عليكِ تجنب تعريض نفسك لأي شيء يؤثر عليكِ سلبًا، حتى لو كان ما تشاهدينه تحبينه.

4- يمنعك من اتباع روتينك الخاص

أشار الخبراء إلى أن الانجذاب لما تشاهدينه على التلفزيون بشدة لدرجة أنه يجعلك تهملين نفسك ولا تتبعين روتينك المعتاد، يعد علامة تنذر بأن التلفزيون يؤثر سلبًا على نفسيتك دون حتى إدراكك للأمر.

5- يبعدك عن شريكك

في حين أن شريكك قد يكون هو رفيقك عند مشاهدة التلفزيون وقضاء وقت ممتع، إلا أنه قد يؤدي إلى خلق مسافة بينكما تؤذي علاقتكما، وذلك عندما يؤثر مشاهدتك للتلفزيون على نفسيتك وعندما يستغرق معظم وقتك، مما يجعلك تهملين شريكك ويضعف تواصلكما.

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