انتبه.. هذه الأطعمة تسبب حصوات الكلى

على الرغم من أن العديد من الناس لا يأخذون الأمر على محمل الجد، يمكن أن تكون حصوات الكلى مهددة للحياة إذا لم يتم منعها أو علاجها بطريقة مناسبة، وغالبًا ما تحدث عندما تتشكل مواد مثل أكسالات الكالسيوم وحمض البوليك والسيستين بكميات كبيرة في البول ولا تذوب.

وفي حين يقترح الخبراء أن أفضل طريقة لمنع تشكل حصوات الكلى هي شرب الكثير من الماء، هناك أيضًا الكثير من الأطعمة التي يجب عليك تجنب تناولها.

ولذلك جلبنا لكم من مجلة "مسكيرا" فيما يلي، أطعمة يمكن أن تسبب حصوات الكلى، لذلك إذا كنت عرضة لهذه المشكلة، فمن الأفضل تجنب تناول هذه الأطعمة:

جذور الشمندر

الشمندر غني بالأكسالات التي غالبًا ما ترتبط بالكالسيوم أثناء الهضم وبالتالي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى. ولذلك ينصح الأطباء أي شخص معرض لخطر الإصابة بحصوات الكلى أو حصوات المرارة بعدم تناول الكثير من جذر الشمندر.

الكرنب

مثل الشمندر، يحتوي الكرنب على الكثير من الأكسالات مما يعني أنه يمكن أن يزيد بسهولة من خطر الإصابة بحصوات الكلى حتى لا تتفاقم مشكلة الحصوات.

الفول السوداني

يحب الجميع تقريباً الفول السوداني، فهو تسلية رائعة، فهو ذا سعرات حرارية منخفضة وغني جدًا بالألياف ولهذا السبب غالبًا ما يستمتعون به كوجبة خفيفة، ومع ذلك، يمكن أن يسبب استهلاك الفول السوداني اعتلال الكلية بالأكسالات، وهي حالة تحدث عندما تتشكل بلورات الأكسالات وتترسب في الكليتين. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الالتهاب وأضرار في الكلى.

الفاصوليا السوداء

على الرغم من أن البقوليات تعتبر أغذية مغذية للغاية، إلا أن الفاصوليا السوداء يمكن أن تؤدي إلى مشاكل معينة في الكلى لأنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الأكسالات.

ومع ذلك، فقد أظهرت الدراسات أن غليها في الماء يمكن أن يقلل بقدر كبير من مستويات الأكسالات، ولهذا يُنصح بغسلها في الماء.

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