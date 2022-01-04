انسداد الأمعاء: الأسباب، الأعراض، العلاج

انسداد الأمعاء هي عرض خطير قد يؤدي إلى التهابات في الجسم أو جزء من الأمعاء يفتح ويؤدي إلى مشاكل كبيرة جداً، انسداد الأمعاء قد يكون أمعاء دقيقة وقد يكون أمعاء غليظة، تنتشر بين الأطفال أكثر من كبار السن.

من أهم أعراض انسداد الأمعاء هي أوجاع البطن عن طريق مغصات متكررة طول الوقت لغاية ما يصبح هناك انسداد الأمعاء، وأيضاً من أعراض انسداد الأمعاء استفراغ مستمر والعرض الثالث هو عدم القدرة على الخروج أو الإخراج بسبب انسداد الأمعاء، جميع الفضلات لا تخرج من فتحة الشرج وتبقى متجمعة في القولون أو المعدة، ومن الأعراض الأخرى لانسداد الأمعاء هي انتفاخ البطن سوف تتجمع جميع السوائل والمأكولات داخل البطن ولن يصبح أي عملية خروج.

أعراض انسداد الأمعاء

ألم نتيجة تشنجات البطن الذي يكون متواصلاً أو متقطعًا

فقدان الشهية

الإمساك

قيء وغيثان

عدم القدرة على التبرز أو إخراج غازات

تورم البطن

انتفاخ البطن

مغص

أنواع انسداد الأمعاء

انسداد الميكانيكي للأمعاء

انسداد الميكانيكي للأمعاء يحدث نتيجة وجود عائق في جزء من الأمعاء مما ينتج عنه توسع ذلك الجزء نتيجة كمية الغازات التي ابتلعها، كما أنه يتوسع نتيجة السوائل وإفرازات المعدة والعصارة الصفراوية وبعض الاضطرابات الأخرى.

وينقسم الانسداد الميكانيكي إلى أنواع مختلفة فيكون انسداد في داخل تجويف الأمعاء نتيجة تجمع ديدان الأسكارس أو وجود جسم غريب، وانسداد ناتج عن وجود خلل في جدار الأمعاء مثل مرض الكرون، وانسداد بسبب الالتصاقات أو الفتق والتفاف الأمعاء.

انسداد المزيف للأمعاء

انسداد المزيف للأمعاء يحدث بسبب شلل الأمعاء نتيجة خلل عصبي أدى إلى إعاقة محتوياتها من الحركة، وهذا النوع غالبًا ما يكون شائع عند الأطفال، ويمثل خطرًا شديدًا حيث إنه يؤدي إلى تعفن الأمعاء والتسمم الدموي، وقد يتطور إلى الموت.

أسباب انسداد الأمعاء

الالتصاق المعوي: مجموعات من الأنسجة الليفية في تجويف البطن التي يمكن أن تتكون بعد الخضوع لجراحة في البطن أو الحوض

الفتق: أجزاء من الأمعاء تنتأ في جزء آخر من الجسم

سرطان القولون والسبب الأكثر شيوعًا للانسداد المعوي لدى الأطفال هو تصالب الأمعاء.

أمراض الأمعاء الالتهابية، مثل داء كرون

التهاب الرتج: هو حالة تتسبب في التهاب الجيوب الصغيرة المنتفخة (الرتوج) في السبيل الهضمي أو إصابتها بعدوى

التفاف القولون (الانفتال)

انحشار البراز

عوامل تزيد من مخاطر الإصابة بانسداد الأمعاء

الجراحة في منطقة البطن أو الحوض التي تسبب الالتصاقات غالبًا، وهي حالة شائعة من حالات انسداد الأمعاء

داء كرون الذي قد يسبب زيادة سُمك جدران الأمعاء، ما يؤدي إلى تضييق الممر

وجود سرطان البطن

مضاعفات انسداد الأمعاء

موت الأنسجة: يمكن أن يؤدي الانسداد المعوي إلى قطع الإمداد بالدم إلى جزءٍ من الأمعاء، يسبب نقص الدم موت جدار الأمعاء، وقد يؤدي موت الأنسجة إلى تمزّق (ثقب) في جدار الأمعاء؛ مما يمكن أن يسبب العدوى.

العدوى: التهاب الغشاء البريتوني هو مصطلحٌ طبيّ يشير إلى العدوى في تجويف البطن، وهو حالةٌ تهدد الحياة وتتطلب العناية الطبية العاجلة وغالبًا ما تحتاج إلى الجراحة.

هل انسداد الأمعاء يسبب الوفاة؟

انسداد الأمعاء يمكن أن يقطع إمداد الدم إلى جزء من أمعائك بالتالي نقص يتسبب في موت جدار الأمعاء أو موت الأنسجة.

علاج انسداد الأمعاء

يشمل استخدام أنبوب معوي يتم إدخاله مباشرة في المعدة لإخراج محتويات الأمعاء المسدودة، ويمكن أن يكون العلاج بالعقاقير مفيد لتحفيز حركة الجدران المعوية.

وتُجرى الجراحة بشكل عاجل في حالة انسداد الأمعاء الغليظة في بعض الحالات، قد يكون من الضروري إجراء فغر لفائفي (إجراء يتم خلاله ربط الطرف المعوي للأمعاء الدقيقة بشكل دائم بفتحة جراحية في جدار البطن)، أو فغر القولون (فتحة يتم إنشاؤها بين الأمعاء الغليظة وجدار البطن).

نصائح للوقاية من التعرض لانسداد الأمعاء

يفضل عمل إجراء الفحص الدوري على الأمعاء كل عام على الأقل.

تناول الأطعمة المنخفضة الدهون مما يساعد على الحصول على نظام غذائي صحي.

تناول الخضروات والفواكه.

تناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف لتسهيل عملية الهضم كالحبوب الكاملة والمكسرات.

مضغ الطعام جيدًا لمنع حدوث عسر الهضم الذي يتسبب في انسداد الأمعاء.

ممارسة الرياضة

تجنب التعرض للسمنة المفرطة.

الإقلاع عن التدخين

تناول كمية صغيرة من الطعام لوجباتك اليومية وذلك للوقاية من الإصابة بالإمساك.

تناول الأعشاب التي تعمل على الوقاية من التهاب القولون والأمعاء مثل البابونج، القرفة وغيره من الاعشاب.

أعشاب لعلاج انسداد الأمعاء

البابونج

القرفة

العرقسوس

النعناع

الشاي الأخضر

الريحان

الزعتر

أعشاب لعلاج القولون العصبي نهائياً

أطعمة تخفف آلام الدورة الشهرية