انقطاع النفس أثناء النوم خلال الحمل..الأسباب والعلاج

ليس سراً أنك عندما تكونين حاملاً، قد يكون النوم أكثر صعوبة، حيث يمكن أن تحدث بعض الأمور، كالشعور بعدم الراحة، والتبول المتكرر في وقت متأخر من الليل، وهي كلها أمور تجعل من الصعب الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

ومع تقدم الحمل، قد تجدين أيضًا أنك تبدئين في الشخير، ولقد اتضح أن هناك شيئًا آخر يجعل الحصول على قسط كافٍ من الراحة عالية الجودة أمرًا صعبًا، وهو انقطاع النفس أثناء النوم، وهي حالة يقدر الباحثون أنها قد تؤثر على ما يصل إلى 26 بالمائة من جميع حالات الحمل.

ما هو انقطاع النفس أثناء النوم ؟

انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم هو حالة يتوقف فيها التنفس بشكل متكرر أثناء النوم، ويحدث ذلك عندما يتم إغلاق مجرى الهواء العلوي جزئيًا أو بشكل كامل أثناء الليل، مما يوقف تنفسك مؤقتًا لمدة 10 ثوانٍ أو أكثر.

ويحدث هذا الأمر مئات المرات طوال الليل، حيث عندما يعود التنفس للوضع الطبيعي، قد تجدين نفسك تشخرين بصوت عالٍ أو حتى تلهثين أو تختنقين أثناء نومك.

ما الذي يسبب انقطاع النفس أثناء النوم خلال الحمل ؟

يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية إلى انقطاع النفس أثناء النوم خلال الحمل، حيث يمكن أن تتسبب المستويات المرتفعة من الهرمونات، على سبيل المثال، في تضخم الأغشية المخاطية في أنفك، مما يجعلك تشعرين بالازدحام أكثر من المعتاد، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم.

بالإضافة إلى ذلك، مع زيادة الوزن أثناء الحمل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على مجرى الهواء، مما يجعل من الصعب التنفس ليلاً، كما يؤدي نمو الرحم والطفل أيضًا إلى الضغط على رئتيك، مما يقلل من حجم الهواء ويزيد من معدل التنفس.

ما هي مخاطر انقطاع النفس أثناء النوم خلال الحمل ؟

انقطاع النفس أثناء النوم هو اضطراب في النوم لأنه يعطل جودة نومك، ونتيجة لذلك، إذا كنت تعانين من انقطاع النفس أثناء النوم، فمن المحتمل أن تشعري بالإرهاق والترنح في اليوم التالي، وهذا لأنه في كل مرة تتوقف فيها تنفسك مؤقتًا، ستستيقظين جزئيًا لتجعلي نفسك تتنفسين مرة أخرى، مما يعني أنك لا تنامين بعمق.

المخاطر على الأم

بشكل عام، عند تركك دون علاج، يبدأ انقطاع النفس أثناء النوم في التأثير على صحتك العامة لأنه عندما يتوقف التنفس مؤقتًا، ينخفض مستوى الأكسجين في دمك، ويزداد معدل ضربات قلبك.

وهذا هو السبب في أن هذه الحالة، حتى عندما لا تكونين حاملاً، يمكن أن تزيد من مخاطر أو تساهم في العديد من الحالات الصحية الأخرى، بما في ذلك أمراض القلب، الاكتئاب، السكتة الدماغية، مرض السكري، فقدان الذاكرة، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، ارتداد الحمض، الربو، وضعف جهاز المناعة.

ولكن يمكن أن يؤدي انقطاع النفس أثناء النوم خلال الحمل على وجه التحديد إلى ارتفاع ضغط الدم وسكري الحمل، كما أظهرت الأبحاث أيضًا أنه يمكن أن يؤدي إلى:

المخاض المطول قيصرية غير مخطط لها تسمم الحمل الذي يمكن أن يؤدي إلى إصابة الأعضاء وولادة جنين ميت والوفاة متلازمة نقص التهوية بسبب السمنة، وهي اضطراب في التنفس يسبب لك الكثير من ثاني أكسيد الكربون وعدم وجود ما يكفي من الأكسجين في دمك

المخاطر على الطفل

نظرًا لأن التوقف المؤقت في التنفس مع انقطاع النفس أثناء النوم يمكن أن يسبب ارتفاعًا في ضغط الدم، فقد يتسبب في حدوث تغيرات في الأوعية الدموية، مما يقلل من حجم الدم الذي يضخه قلبك، ويمكن أن يعرض هذا تدفق الدم إلى طفلك للخطر عبر المشيمة، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الأكسجين لدى الطفل أيضًا.

وهذا يمكن أن يتسبب في انخفاض معدل ضربات قلب طفلك، حيث يمكن أن يساهم أيضًا في تقييد نمو الجنين، وهي حالة لا ينمو فيها طفلك في الرحم كما هو متوقع، مما يؤدي به إلى أن يكون أصغر من عمر الحمل.

وعندما يتعطل نومك أثناء الحمل، يمكن أن يقلل أيضًا من كمية هرمون النمو المنبعثة، مما يؤدي ليس فقط إلى مشاكل النمو ولكن يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الولادة المبكرة، وكذلك المشاكل الصحية أو حتى وفاة طفلك حديث الولادة.

كيفية معرفة ما إذا كنت تعانيين من انقطاع النفس أثناء النوم خلال الحمل

عادة ما يجعلك انقطاع النفس أثناء النوم تشعرين بالتعب أو الترنح أو الانفعال في الصباح، وتشمل الأعراض الأخرى التي قد تلاحظينها ما يلي:

طحن الأسنان

الحلق الجاف

نبضات القلب في الليل

الصداع في الصباح

التهيج والانفعال

صعوبة في البقاء نائمة

وقد يلاحظ شريكك أو أي شخص يراكي نائمة أيضًا أنك تشخرين بصوت أعلى، أو قد يحدث لك اختناق أثناء نومك، أو قد يتم ملاحظة أنك تتوقفين عن التنفس لمدة 10 ثوانٍ أو أكثر في كل مرة.

ما هو علاج انقطاع النفس أثناء النوم خلال الحمل ؟

سيعتمد العلاج على شدة انقطاع النفس أثناء النوم والأعراض، ومن المحتمل أن يوصيك طبيبك بالبدء بشرائط التنفس اللاصقة، والتي تساعد في فتح فتحات أنفك لمساعدتك على التنفس أثناء النوم، وقد يوصي الطبيب أيضًا بنصائح للمساعدة في تقليل أي ازدحام في الأنف، بما في ذلك:

بخاخات الملح

المحلول الملحي

أجهزة الترطيب في الغرفة

وفي بعض الحالات، قد يوصي الطبيب أيضًا بمزيل الاحتقان الذي لا يستلزم وصفة طبية والذي يكون آمنًا أثناء الحمل، ولكن تأكدي من عدم تناول أي دواء بنفسك دون استشارة طبيبك.

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