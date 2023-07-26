انهيار صفقة Adidas و Yeezy.. واتهامات جديدة بحق كاني ويست

خلف الانهيار المعلن لصفقة الأحذية الرياضية (Adidas AG) التي تقدر بمليارات الدولارات مع مغني الراب الأميريكي كاني ويست والمعروف باسم (Ye)، هناك معركة قانونية حول صندوق تمويل بقيمة 100 مليون دولار سنويا يتم رصده من هذا التعاون.

برز صندوق التمويل الذي تزعم شركة (Adidas) أن مغني الراب حول منه 75 مليون دولار خلال الفترة الماضية إلى الواجهة حيث يتبادل الجانبان الاتهامات خلف أبواب مغلقة بشأن الشراكة التي انهارت العام الماضي، مما أدى إلى ترنح شركة الملابس الألماننية العريقة.

وانتقل النزاع القائم إلى المحاكم في الوقت الحالي. حيث كانت بعض المستندات تحت حراسة مشددة حتى تم الكشف عنها بطريق الخطأ في جلسة استماع ذات صلة في مايو، عندما ناقشها محامو الأطراف في محكمة علنية.

وكانت أجزاء من الصراع تتسرب أيضا في الإيداعات القانونية، بما في ذلك واحدة تزعم فيها شركة (Adidas) أن فنان الـ"هيب هوب" المعروف سابقًا باسم (Kanye West) وعلامته التجارية (Yeezy LLC) "أساءوا التعامل مع جميع أموال التسويق تقريبًا" - بما في ذلك من خلال نشرها لأغراض غير مصرح بها والتصرف بالأموال المحولة من الشركة بطرق غير مصرح بها.

تدعي شركة (Adidas) أنها دفعت في العام الماضي 50 مليون دولار في حساب (Yeezy) المصرفي في وايومنغ، حيث اعتاد مغني الراب والمصمم السكن، و25 مليون دولار في حساب (Yeezy's JPMorgan Chase) في نيويورك، بهدف التسويق.

وبدلا من ذلك، تزعم أنه تم تحويل الأموال على الفور إلى حساب عام منفصل حيث تم خلطها مع أموال (Yeezy) الأخرى في انتهاك لاتفاقهم.

تخضع شركة (Adidas) للتحكيم السري مع (Ye) وثلاث من شركاته مدعية أنه قام بمفرده بتحويل المشروع الواعد إلى "ركام اقتصادي". حيث إنها تتابع محاسبة الأموال المتواردة وقد تم استخدام عائد قدره 75 مليون دولار، مطروحا منه أي مبلغ يمكن لـ Yeezy إظهاره، لأغراض تسويقية صالحة، بالإضافة إلى تعويضات مالية غير محددة.

قال "يي" في مقابلة مع بلومبرج في سبتمبر، بعد فترة وجيزة من إطلاق سلسلة من منشورات على منصات انستغرام وتويتر تهاجم المديرين التنفيذيين في (Adidas) ، وقبل أن تبدأ الصفقة بقليل: "لا ينبغي أن يشغل هذا المنصب أي شخص حيث يمكن للناس أن يسرقوا منهم ويقولوا إننا ندفع لك فقط حتى تصمت". "هذا يدمر الابتكار. هذا يدمر الإبداع. هذا ما دمر نيكولا تيسلا".

تتضمن نسخة من دعاوى التحكيم المضادة لـ Ye اتهاما بأن Adidas قامت بنسخ تصميمات (Ye) لصنع أحذيتها منخفضة السعر. تدعي شركة Adidas أنها تمتلك جميع تصميمات أحذية Yeezy، والتي قال "يي" علنا إنها ملكه.

أصبح النزاع علنيا عندما ذهبت شركة (Adidas) إلى محكمة فيدرالية في نيويورك لمحاولة تجميد مبلغ 75 مليون دولار لمنع يي من تبديده أو إبعاده عن متناول اليد.

وامتنع William H. Taft V، محامي شركة أديداس، عن التعليق على النزاع. محامي يي لم يرد على طلب للتعليق.



انهارت الشراكة في أكتوبر بعد أن قام "يي" بتوبيخ المديرين التنفيذيين وأطلق تصريحات معادية للسامية. منذ ذلك الحين، مرت تسعة أشهر من المشاكل التشغيلية والقانونية لشركة الملابس الرياضية الألمانية. كما أحدث الانفصال فجوة في الشؤون المالية لشركة Adidas.

تحاول الشركة الآن استرداد بعض الإيرادات عن طريق بيع 1.3 مليار دولار مما تبقى من تصاميم Yeezy مع التبرع ببعض العائدات للأعمال الخيرية. ومع ذلك، وجدت نفسها تواجه ما يمكن أن يكون أول خسارة تشغيلية لها منذ أوائل التسعينيات.