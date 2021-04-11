باستا الطماطم والسبانخ

أسهل وجبة عشاء صحية، هذه المعكرونة الدسمة بالطماطم والسبانخ شهية وسريعة التحضير...

المكونات:

½ رطل باستا بيني

1 بصلة صفراء

2 حص ثوم

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1علبة قطع الطماطم

½ ملعقة صغيرة اوريغانو مجفف

½ ملعقة صغيرة ريحان مجفف

رشة فلفل أحمر مطحون (اختياري)

½ ملعقة صغيرة ملح

الفلفل الأسود الطازج حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

2 علبة جبنة الكريمة

¼ كوب جبن بارميزان مبشور

4 أوقيات السبانخ الطازجة

الطريقة:

يُغلى قدر كبير من الماء على نار عالية. أضيفي المعكرونة واستمري في الغليان حتى تصبح طرية (7-10 دقائق). صفي المعكرونة في مصفاة.

أثناء طهي المعكرونة ، حضري صلصة الطماطم الكريمية. يقطع البصل إلى مكعبات ويفرم الثوم. يُضاف البصل والثوم وزيت الزيتون إلى مقلاة كبيرة ويُقلى على نار متوسطة حتى يصبح البصل طريًا وشفافًا (3-5 دقائق).

أضيفي مكعبات الطماطم (مع العصائر) والزعتر والريحان والفلفل الأحمر المطحون والملح وبعض الفلفل الطازج إلى المقلاة. يقلب حتى يتجانس. أضيفي معجون الطماطم ونصف كوب ماء إلى المقلاة وقلبي حتى يختلط معجون الطماطم مع الصلصة.

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اخفض الحرارة إلى درجة منخفضة. نقطع الجبنة الكريمية إلى بضع قطع ثم نضيفها إلى المقلاة مع صلصة الطماطم. استخدم خفاقة لتقليب الصلصة حتى تذوب الجبنة الكريمية تمامًا وتصبح الصلصة كريمية. أضيفي جبن البارميزان إلى المقلاة وقلبي حتى تذوب في الصلصة.

أضيفي السبانخ الطازجة إلى المقلاة وقلبيها برفق مع الصلصة حتى تذبل (2-3 دقائق). نضيف المعكرونة ونقلب حتى تتغطى جيداً بصلصة الطماطم الكريمية. تذوق واضبط الملح والفلفل حسب الحاجة. قدميها دافئة.

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