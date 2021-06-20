باقات ورود طويلة العمر...أجمل هدية بمناسبة "عيد الأب"

هل فكرت يوماً بمناسبة "عيد الأب" في شراء ورود تعبيراً عن حبك لوالدك أو لشخصيات مميزة في حياتك تشغل نفس منزلة الأب؟ اعتقد أن الكثير منا لم يفكروا في ذلك! على مدى سنوات طويلة، ارتبطت صورة الأزهار الجميلة في الذهن بالنساء، تماماً كما لو كانت الزهور قد خُلقت فقط لإعجاب النساء. ولكن في ظل النظرة الأكثر توازناً في مجتمعنا حالياً تجاه الجنسين علاوة على اهتمام الرجال بصورة متزايدة بامتلاك ركن خاص للنباتات في المنزل، فإن الفترة الحالية هي الأفضل كي تٌعبر بالطريقة الأفضل في مناسبة "عيد الأب" عن مدى حبك الكبير وتقديرك العميق لكل من يشغلون مكانة الأب في حياتك، وذلك من خلال تقديم باقة من الورود الجميلة والرائعة.

ويُشجع متجر "بلاك آند بلانك"Black and Blanc)) الجميع بمناسبة "عيد الأب" في هذا العام على الخروج عن القاعدة والاحتفال بهذه المناسبة بشكل مختلف عن طريق إرسال باقات خاصة من الورود لكل الأشخاص، الذين يشغلون مكانة الأب في حياتكم. أظهر مشاعر حبك الحقيقية لهم من خلال إضافة كارت خاص على باقة الورود تنقل لهم من خلاله ما تشعر به حقاً تجاههم، وتظهر امتنانك وعرفانك بالجميل لكل من يشغلون مكانة الأب في حياتك، أو الذين نحب أن نٌطلق عليهم "أبطال الظل"! لذلك، إذا كنت تبحث عن أفضل باقات أو تنسيقات الورود لإهدائها بمناسبة عيد الأب، فإن "بلاك آند بلانك" هو المكان الأنسب لتجد ضالتك المنشودة دون عناء. وفيما يلي لقطات لمجموعة من أفضل باقات وتنسيقات الورود المتوفرة لدينا:

زهور BLACK AND BLANC متوفرة للشراء على الموقع الإلكتروني www. https://blackandblanc-fleur.com/ مع خدمة الشحن الداخلي في الإمارات العربية المتحدة، والشحن الدولي حول العالم. لدى BLACK AND BLANC كذلك المتجر الموسمي في متجر Galeries Lafayette متعدد الأقسام. لمزيد من المعلومات عن الشركة، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني، ومتابعة أحدث الأخبار على انستجرام من خلال @blackandblanc_fleur

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