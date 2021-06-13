4 عادات صباحية لتعزيز علاقتك الرومانسية

يتطلب الزواج الناجح جهد من كلا الطرفين، فحتى الأحباء عليهم بذل الجهود والعمل على تعزيز قوة علاقتهم وصحتها، وفي حين يركز معظم الناس على جعل الأمسية مميزة، إلا أن الاهتمام بالعادات الصباحية ربما يكون أهم، ونقلاً عن "موقع حلوة" لذلك عليكِ اتباع العادات البسيطة التالية لجعل يومكما وعلاقتكما ككل أسعد:

صباح الخير

في حين تعتبر هذه الكلمات بسيطة للغاية إلا أنه تقوليها بابتسامة وحب تحدث فرقًا كبيرًا في يومك ويوم شريكك، ولذلك احرصا على تمني صباحًا سعيدًا بابتسامة وعناق لبعضكما البعض كل صباح لتحسين مزاجكما طوال اليوم.

ممارسة التمارين معًا

تعودا على ممارسة التمارين الرياضية معا بقدر المستطاع، فبالإضافة لتشجيع بعضكما، ستكون فترة التمرين امتع، وستعزز علاقتكما كصديقين وليس شريكين فحسب.

الإفطار

ربما تكون وجبة الإفطار الأهم للجسم، وهي أيضا الأهم للعلاقة، ولذلك احرصا على تناول وجبة الإفطار سويا، لأن لذلك تأثير غير مرئي يساعد على تقاربكما وتحويلكما لفريق اثناء تشارككما النكات أو التحدث عن احداث وخطط اليوم.

اللمسات

في العادة تكون فترة الصباح قصيرة ومزدحمة للغاية ومليئة بالمهام والأعمال المنزلية والمكتبية، وإذا كان لديكما أطفالا، يصبح الوضع أصعب، ولكن احرصا على اغتنام كل فرصة لتبادل اللمسات بقدر المستطاع، ويمكن أن تكون هذه اللمسات ببساطة التربيت على الكتف أو لمسة يد اثناء تناول الإفطار، إلا أنها تحدث فارقا كبيرا في المزاج وقوة العلاقة.

أهم 7 أسباب لفشل معظم العلاقات العاطفية.. تعرفي عليها

انتبهي.. هذه الأمور الصغيرة تحدث تغيير كبير في حياتك الزوجية