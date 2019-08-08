بالصور أجمل الأماكن السياحية في جورجيا

دولة جورجيا هي واحدة من الدول الواقعة في منطقة القوقاز الحدوديّة بين قارتي آسيا وأوروبا، وتبلغ مساحة أراضيها 69,700 كم²، وعاصمتها هي مدينة تبليسي، ونظام الحكم فيها جمهوريّ، وتقسّم إدارياً إلى تسعة مناطق، وجمهوريتان ذات حكمٍ ذاتيّ.

المناخ في جورجيا:

يعدّ مناخ جورجيا متنوّعاً، وذلك نتيجةً لطبيعة التضاريس المكونة لسطح الأرض، وتلعب جبال القوقاز الكبرى والصغرى دوراً في تعديل مستوى المناخ؛ حيث إنّ الجبال الكبرى تحمي البلاد من الجبهات والكتل الهوائية الباردة، والصغرى منها تحمي البلاد من الجبهات الهوائية الجافة الحارة التي تُسيطر عليها الجهة الجنوبية، وتهطل الامطار بشكلٍ سنويّ على الجهة الشمالية.

وتسود الأجواء الدافئة على المنطقة على مدار العام، أمّا الجهة الشرقية فتتمتّع بمناخٍ مختلف تماماً، فتسود به الأجواء الرطبة والجافة في معظم الأوقات خلال العام، وفي فصل الخريف تكون نسبة الهطول جيّدة مقارنةً مع باقي الأماكن.

وفي هذا المقال نقدم لكم أفضل 10 أماكن سياحية في جورجيا:

1- كاتدرائية تسميندا ساميبا: وهي أكبر رمز ديني في جورجيا بعد انهيار الإتحاد السوفييتي. تتميز هذه الكاتدرائية بزخارفها وفنها المعماري المكون من الخرسانة، الطوب، الرخام، الجرانيت الذي تم انتقائهم بعناية كبيرة لتظهر الكنيسة بتصاميم مميزة ومثيرة للإعجاب. ترتفع قبة الكاتدرائية نحو 84 مترا كما ان أعلى الصليب مغطى بالذهب.

2- قلعة ناريكالا: تعتبر قلعة ناريكالا من أهم المواقع الأثرية في جورجيا وتعتبر ثاني أكثر معلم يقوم الناس بزيارته.

3- كاتدرائية سفيتيتسخوفيلي: هي واحدة من المباني التي تم تشييدها في القرن الرابع. تعد من أهم المعالم السياحية والدينية في جورجيا بسبب ادراج اسمها ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

4- دير فارديزيا: يعرف دير فارديزيا بمدينة الكهف وهو معلم مميز ومشهور جداُ في جورجيا. يتكون الدير من عدد كبير من الغرف يصل الى 6 آلاف غرفة و13 طابقاً بالإضافة الى عدد من القاعات.

5- حديقة بولفارد في باتومى: تعتبر حديقة بولفارد احد حدائق باتومى الخلابة اذ تتميز بإمتدادها على طول شاطىء البحر كما يحيطها الحدائق وأشجار النخيل. يستمتع الناس عند زيارتها اذ بامكانهم التنزه والركض بالإضافة الى ركوب الدراجات وغيرها من الأمور الأخرى.

6- قلعة الرب: شيدت قلعة الرب في القرن السادس قبل الميلاد، واعتبرت مركزاً تجارياَ يعيش فيه حوالي 5000 شخص.

7- الترام الجوي في تبليسى: يعتبر الترام الجوي من أهم وسائل النقل الحديثة التي تم افتتاحها في تبليسى عام 2012 اذ سهل عملية الإنتقال من حديقة رايك الى قلعة ناريكالا في دقيقتين.

8- شارع روستافلى: يتميز شارع روستافلى بضمه أكثر من مكان تاريخي كالمتحف الوطني، الأوبرا، مسرح الدولة لفن الباليه، البرلمان كما يتضمن المطاعم والمقاهي ومحلات بيع التذكارات.

9- جبل كازبيك: يقع جبل كازبيك في شمال جورجيا ويحظى الجبل بشهرة واسعة لأنه أعلى قمة متواجدة في المنطقة مما يسمح برؤية مناظر ومشاهد طبيعية ساحرة من فوقه.

10- بحيرة ريتسا: تحيط ببحيرة ريتسا جبال ومياه مشبعة باللونين الأخضر والأزرق بالإضافة الى توفر اسماك السلمون المرقط بكثرة فيه. أفضل فصول السنة لزيارة بحيرة ريتسا هو فصل الصيف اذ تتميز هذه المنطقة بجوها المعتدل المائل للبرودة.

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