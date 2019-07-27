تعرّف على أفضل وجهات رحلات السفاري

إن رحلات السفاري من أكثر الرحلات سحراً بفضل المناظر الطبيعية الخلابة والحياة البرية الرائعة. ولكن هناك بعض الميزات الإضافية في إحدى الغابات، وخصوصاً عندما يمكنك رؤية الحيوانات الخمسة الكبار وهي: الأسد والفهد ووحيد القرن والفيل والجاموس والتي أصبحت منذ فترة طويلة حيوانات مرتبطة بتجارب رحلات السفاري.

ولحسن الحظ، نجد العديد من الحدائق الجميلة والمحميات، ويمكنك رؤية هذه المخلوقات الجميلة. من هنا، اختار موقع "ميرور" البريطاني 10 من أفضل وجهات رحلات السفاري:

1- محمية كروغر الوطنية في جنوب أفريقيا

2- المحمية الوطنية في جنوب لوانغوا في زامبيا

3- محمية إيتوشا الوطنية في ناميبيا

4- دلتا أوكافانغو في بوتسوانا

5- محمية هوانغ الوطنية في زيمبابوي

6- Sabi Sands Game Reserve في جنوب أفريقيا

7- ماساي مارا في كينيا

8- محمية تشوبي الوطنية في بوتسوانا

9- المحمية الوطنية في بحيرة مانيارا في تنزانيا

10- المحمية الوطنية في بحيرة ناكورو في كينيا

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