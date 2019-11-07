بالصور.. أجمل صيحات ستايل الشارع من أسبوع الموضة في يبليسي

من عاصمة جورجيا تبليسي، تبخترت الحسناوات في الطرقات؛ ليعرضن ستايل الشارع المتميز من منظور جديد، لأجمل الصيحات الجديدة والتصميمات اللافتة، ويلبي شغف الأنيقات في العالم، ويبرز من جمالهن وأنوثتهن.

هيمنت التصميمات المحلية على الساحة، مثل ديفيد كوما و ديمينا جيفسيلا، كذلك احتضنت المدرجات المواهب الشابة والتي ألقت الضوء على جوانبها الابداعية بجدارة.. وسنعرض في السطور الأتية أبرز ما جاء بها بحسب مجلة فوغ البريطانية.

كان التنوع والثراء من أهم الملامح الطاغية على هذا الحدث إلهام، فرأينا صيحات كثيرة تجمع بين العصري والكلاسيكي بتناغم يستحق الثناء، ويحقق التوازن المطلوب طوال العام في كل المواسم.

لاحظنا سيطرة القطع الجلدية بألوان متفاوتة كالأزرق الفاتح والأسود القاتم، وطغت بقوة على الجواكيت والمعاطف الجلدية، ولم تغيب معاطف الترانش عن الساحة فأعلنت حضورها بتصميمات مختلفة.

كذلك البليزر القماش الذي يتيح لك العديد من الخيارات عند ارتدائه، فيمكنك تنسيقه مع البنطلون الجلدي والقماش على حد سواء، ولا تنسي البنطلون الجينز فهو محور إطلالتك حيثما كنت وأينما ذهبت.

كما ظهرت الأوشحة على شكل حجاب على رؤوس العارضات، ليعلن هذا الحدث عن اعترافه بالمرأة المسلمة وقوتها حول العالم، وكانت الأوشحة المطبعة هي السمة الغالبة على الاطلالات، وتم تنسيقها بطرق مختلفة.

فيما يخص الأحذية فهي موجودة بقوة من كافة التصميمات، بدءً من بوت الركبة والحذاء الجلدي العريض بالكعب المتكتل، مروراً بالصندل المقفول عند مشط القدم نهاية بالحذاء الرياضي، وعبرت الإكسسورات عن حضورها بأجمل التصميمات وأكثرها تنوعًا.

من أهم الصيحات البارزة على الساحة في اسبوع الموضة من يبليسي، حزام الخصر العريض والسلسلة، مع طوق الشعر المفرغ لخصلات الشعر من الأمام، بالإضافة إلى النظارات الشمسية الملونة والقلائد الرقيقة بتصميمات ناعمة، والجمع بين خاتم الأنف مع الأقراط في أذن واحدة، فضلاً عن حقائب الخصر والكتف القصيرة وغيرهما من الصيحات البارزة.

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