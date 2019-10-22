ستايل الشارع من أسبوع الموضة في سيول.. تصميمات مختلفة وألوان مبهجة

انطلق أسبوع الموضة في سيول عاصمة كوريا الجنوبية، وتألقت العارضات بأفضل التصميمات من ستايل الشارع الأنيق، لربيع وصيف 2020 وكانت على مستوى الحدث.

لاحظنا وجود كل الصيحات الرائجة هذا العام والأعوام السابقة، فقد سيطرت القطع المطبعة بجلد النمر،والكاروهات على كل القطع دون استثناء بداية من الفستان القصير، مرورًا بالجاكيت والبليزر، نهاية بالوشاح والمعطف الطويل.

كما عادت التنورة التول لتزين إطلالات الأنيقات من جديد، بجانب التنورة القماش بألوان زاهية تحكي عن رشاقتك وجمالك، ولم يغيب المخمل عن المشهد فحضر بقوة باللونين الأزرق والأسود كذلك.

أما الأحذية، فكانت مزيجًا رائعاً بين العصري والكلاسيكي، ولم تغيب صيحة عن الساحة، فوجدنا البوت بكافة تصاميمه، سواء الجلد المترهل أو بوت الكاحل والمدبب عند مشط القدم، بالإضافة إلى عودة صيحة الحذاء ذو الكعب العالي على الجورب المنقوش، فضلاً عن الأحذية الرياضية المهيمنة على ستايل الشارع بتصميمات استثنائية.

علاوة على الحقائب المتنوعة بين الكروس والصغيرة جدًا، مع المصنوعة من القماش المطبوع ذات اليد الملونة، وكذلك حضرت حقيبة الخصر بشكل لافت؛ لتعلن عن قدومها وسيطرتها بقوة العام القادم.

فيما يخص الاكسسورات، سيطرت القبعات بأشكالها المتعددة على ساحة الموضة بشكل كبير، والأوشحة الملونة على الكتف وحول العنق، بجانب القلادات الطويلة والأقراط بتصميمات متفردة، وأخيراً امتزجت الاطلالات بالنظارات الشمسية بأحجام متنوعة، بجانب النظارات الطبية كإشارة لهيمنتها على عالم الموضة من جديد.

المزيد من إطلالات المشاهير:

مع إسدال ستاره.. إليكِ أبرز لحظات الممشى في أسبوع موضة باريس 2020

الألوان الزاهية تتسيد.. أبرز صيحات ستايل الشارع من أسبوع موضة باريس 2020