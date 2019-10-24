من ملكة جمال الكون إلى أجمل العارضات... إليك أبرز إطلالات حفل توزيع جوائز غولدن هارت 

شهدت مدينة نيويورك يوم الاثنين اجتماع كوكبة من أبرز العارضات والمشاهير في حفل توزيع غولدن هارت في دورته الـ 13، والذي يُقام سنويًا لتكريم أبرز الشخصيات على أعمالهم ومجهوداتهم الخيرية والاجتماعية.

وهذا العام اُقيم الحفل بالتعاون مع المصمم الأمريكي "مايكل كورس"، والذي أطلق مبادرة "ووتش هانغر ستوب" التي تعمل على تقديم التبرعات لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

هذا وتألقت نجمات الحفل بإطلالات من توقيع "مايكل كورس"، ومن خلال صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ومجلتي "فوغ" و"جاست جاريد"، نستعرض أبرز اطلالات الحفل:

إيمان بوي

بدت العارضة الصومالية المخضرمة " ايمان محمد عبد المجيد‎" (64 عامًا) الشهيرة بـ "ايمان بوي"، إذ انها زوجة النجم الراحل "ديفيد بوي"، في غاية الجاذبية، حيث ارتدت بدلة بنطلون بنقشة جلد الفهد، تميزت بلونها النحاسي البراق، كما نسقت البدلة مع توب براق ذا قصّة V جريئة.

واعتمدت "إيمان" تصفيفة الشعر المموج مع مكياج جذاب بدرجات النحاسي، وأكملت اطلالتها بأقراط هوب كبيرة. هذا وحصلت العارضة الصومالية على جائزة "مايكل كورس" عن الأعمال المجتمعية البارزة التي ساهمت بها.

آنا وينتور

لفتت "آنا" محررة مجلة فوغ الشهيرة، الأنظار بفستان أنيقة بنقشة جلد الفهد باللون الأخضر، وتميز الفستان بتصميمه الانسيابي والاكمام والياقة العالية ذات الكشاكش، كما أكملت اطلالتها بمكياج ناعم وتسريحتها المعهودة، بالإضافة إلى قلادة أنيقة، وظهرت برفقة المصمم الأمريكي الذي تألق ببدلة كلاسيكية سوداء.

هذا وكانت "آنا" حاضرة في الحفل في منصب شرفي كرئيسة مجلس الحفل.

لوبيتا نيونغو

بدلًا من الفستان، اعتمدت النجمة المكسيكية كينية الأصل "لوبيتا نيونغو"، إطلالة مختلفة، حيث اختارت رومبر أو جبمسوت شورت متلألئ باللون الرمادي والذي بدا تصميمه مستوحى من البليزر التقليدي، وتميز الرومبر بحزام جلدي بنفس اللون ذا سلسلة ذهبية.

وأكملت اطلالتها بصندل نيود، بالإضافة إلى تسريحة شعرها القصير ومكياج بسيط مع آيشادو وردي زاهي.

ويني هارلو

خطفت العارضة الحسناء الأنظار بإطلالتها الكلاسيكية الجذابة، إذ تألقت بفستان أرجواني مغطى بالبايت البراق ونسقته مع وشاح مغطى بالريش بنفس اللون.

وتميز الفستان بقصّة الصدر الجريئة وتصميمه الانسيابي، كما أكملت "ويني" اطلالتها بحذاء براق بنفس اللون، ومكياج من وحي لون اطلالتها، وتركت خصلاتها المموجة الطويلة حرة.

ماريسا تومي

بدت الممثلة الأمريكية في غاية الأناقة بالأحمر، إذ ارتدت فستان ذو تصميم مميز للغاية يبدو وكأنه بليزر أو معطف طويل، مع أكمام قصيرة تميزت بتصميم الطبقات والكشاكش.

هذا واكملت "ماريسا" اطلالتها بحذاء اسود واكتفت بمكياج رقيق وترك شعرها منسدلًا مع فرق نصفي.

حليمة عدن

تتميز العارضة الأمريكية الصومالية بأسلوبها الخاص الذي يفرض نفسه، ولفتت الأنظار في الحفل بفستانها الأسود المزين بالورود البيضاء والذي أضفت إليه لمسة كلاسيكية بالقفازات الطويلة، بالإضافة إلى حجابها الذي اختارته بتصميم مميز يشبه القبعة، وأكملت اطلالتها بمكياج لافت وجوارب وحذاء باللون الأسود.

سارة سامبايو

اختارت العارضة الصومالية البليزر ليكون بطل اطلالتها ويكشف عن رشاقة ساقيها، حيث ارتدت بليزر أسود براق من الباييت والريش يزين أكمامه، ونسقت معه حذاء براق بنفس اللون وذو سيور.

بينما تركت خصلاتها حرة، واعتمدت مكياج ناعم لعينيها، إلا أنها اختارت الأحمر الزاهي لشفتيها.

كاتريونا غراي

بدت العارضة الفلبينية الأسترالية وملكة جمال الكون "كاتريونا" في غاية الجمال، حيث تألقت بفستان أحمر حريري أبرز رشاقتها، وأكملت اطلالتها بكلتش فضية ومكياج ناعم ركز على شفتيها، إذ اختارت احمر شفاه بنفس لون فستانها، كما اعتمدت خصلات مموجة.

ويجدر بالذكر أن "كاتريونا" حصلت على لقب ملكة جمال الفلبين في 2018، كما توجت بلقب ملكة جمال الكون لنفس العام.

جيسيكا قهواتي

تجمع "جيسيكا" بين الجمال العربي والغربي، إذ أنها أسترالية من أصول لبنانية، ولفتت الأنظار في الحفل بفستان أزرق جريء مزين بالباييت البراق، وتميز بجزء يكشف عن بطنها الرشيق، وأكملت اطلالتها بتسريحة ذيل فرس مع ترك جزء من شعرها منسدلًا ومكياج بسيط، بالإضافة إلى كلتش فضية وحذاء أسود براق.

ويُذكر أن جيسيكا حصلت على لقب ملكة جمال استراليا في 2012 وشاركت في مسابقات عديدة لملكات الجمال.

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