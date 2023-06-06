البوابة - مع اقتراب موسم الأعياد نقدم لكم هذه الاقتراحات لفساتين عيد الأضحى ، هذه المجموعة من فيلفتي كوتور التي تأسست عام 2009 من قبل الشقيقتين فاطمة ولطيفة الشمري.

بالصور أفكار فساتين عيد الاضحى من فيلفيتي كوتور

تصاميم فيلفيتي كوتور

فستان ميلا



فستان ميلا مكون من قطعتين. تتضمن فستان ماكسي ضيق مصنوع من قماش سكوبا وقميص بأكمام طويلة مزين بتطريز لامع مطرز بالخرز.



طقم قفطان رونا



يمزج طقم القفطان المكون من قطعتين من فيلفيتي كوتور بين التأثيرات التقليدية والعصرية. الفستان الداخلي مصنوع من قماش سكوبا الناعم الذي يتناقض بشكل جميل مع القفطان المتلألئ والأكمام المنتفخة والترتر والخرز.



فستان جيلان



فستان جيلان هو اختيار خلاب للمناسبات الخاصة. تؤطر أكمام الفراشة المصنوعة من نسيج الأورجانزا الفلوتري الصورة الظلية المجهزة ، بينما تبرز التفاصيل المجمعة صدّ العنق المربع والترتر المتلألئ والخرز الذي يضيء تنورة التول الضيقة.



فستان ريونا من الأورجانزا



فستان ريونا رومانسي ورقيق. تمتاز الصورة الظلية بألوان منعشة وتجسد الأنوثة بأكمام فراشة وفيرة ، وتتميز بالخرز المعقد الذي يضفي بريقًا لافتًا للنظر على الفستان.



بالصور أفكار فساتين عيد الاضحى من فيلفيتي كوتور

عن فيلفيتي كوتور

صُممت العلامة التجارية فيلفيتي كوتور لتخبر قصة وراء كل مجموعة يتم إصدارها. من حيث كل مجموعة تترجم سمة فريدة ، وحيث يتم تصميم كل فستان ليكمل بأناقة النساء اللاتي يرتدين القطعة. ونمت العلامة التجارية على مر السنين لتميز نفسها كعلامة تجارية تجمع بين الأصالة والحداثة.

تبع النمو وجود دار إنتاج وافتتاح فرعين في دبي وأبو ظبي. بالإضافة إلى ذلك ، تم عرض المجموعة في متاجر فاخرة متعددة المصممين.

التصميمات

تصاميمنا فريدة من نوعها من حيث الأقمشة ومزيج الألوان والقصات التي تجمع بين القفطان الشرق أوسطي الأصيل مع الفستان العصري. نحن نعمل على تصميم بعض الأقمشة الخاصة بنا التي تواكب اتجاهات الموضة العالمية. ما يميز تصاميمها أنه يمكن للمرأة أن ترتديها في مناسبات مختلفة مثل حضور التجمعات الاحتفالية أو مناسبات الزفاف.

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