البوابة - لازال رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشغولين بتفاصيل إطلالات ضيوف حفل الزفاف الملكي ، فقد شهد الحفل الذي أقيم يوم الخميس 1 يونيو/ حزيران 2023 في العاصمة الأردنية عمان حضوراً كثيفاً لعدد كبير من الملوك والملكات والأمراء والأميرات وكبار الشخصيات والمشاهير الذين توافدوا إلى قصر زهران وقصر الحسينية للمشاركة في مراسم حفل الزفاف الملكي.

6 إطلالات ساحرة في حفل الزفاف الملكي

ومن أبرز هذه الإطلالات التي برزت في عقد القران ومأدبة العشاء:

1. الشيخة موزا من قطر - مأدبة استقبال للسيدات فقط ارتدت فستان من العلامة التجارية الايطالية الفاخرة ميزون فالنتينو مصمم حسب الطلب من مجموعة أزياء AW14.

2. ملكة هولندا ماكسيما - حضرت مأدبة حفل الزفاف الملكي لولي العهد الأمير الحسين ورجوة الحسين بفستان صمم خصيصاً للمناسبة من العلامة التجارية (mahparakhan)، ونسقت معه حقيبة كلاتش ديور ليدي باللون الفضي وارتدت تاج ستيوارت الذي يضم ماسة ستيوارت أو "ماسة هولندا". تم وضعها في تاج عام 1897 من قبل الجواهري إدوارد شورمان وشركاه في فرانكفورت. يزن الماس حوالي 40 قيراطًا ، ويبلغ وزن التاج بالكامل 2400 غرام.

3. ايفانكا ترامب اختارت ايفانكا للإطلالة الثانية في حفل الزفاف الملكي فستاناً ملوناً من الشيفون من توقيع مصممة الأزياء جيني باكهام.

4. الملكة جيتسون بيما ملكة بوتان والأميرة إيوبيلما اختارت الملكة جيتسون بيما التي تلقب باسم "كايت شرق آسيا" بسبب جمالها وأناقتها، ثوباً تقليدياً من تراث ممكلة بوتان، واختارت معه حقيبة يد جلدية باللون البيج من عالم لوبوتان. أما الأميرة أيبوبيلما فاختارت أيضاً زياً تراثياً نسقتها مع ديور ليدي كلاتش من الجلد اللامع ومبطن باللون البيج.

5. الأميرة صوفي أميرة ليختنشتاين ارتدت فستان ترانش بزهور من مجموعة الجديدة لمصممة الأزياء العالمية كارولينا هيريرا. واختارت تاج كينسكي زهر العسل.

6. الملكة صوفيا ملكة اسبانيا السابقة اختارت فستاناً رقيقاً من ميزون فالنتينو من كوتور خريف / شتاء 2003 كانت قد ارتدته في السابق. ونسقت معه حقيبة يد ذات بريق معدني لامع من العلامة التجارية جيمي شو.

اقرأ أيضاً:

الأزرق عنوان إطلالة الأميرة سلمى في زفاف شقيقها الأمير الحسين

كيت ميدلتون تعيد ارتداء فستان من عام 2021 في حفل زفاف الأمير الحسين