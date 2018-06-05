فطور صحي للأطفال "بانكيك بالفراولة والموز"

قدمي لاطفالك وجبة فطور صحية ومغذية ومختلفة، بانكيك الفواكه، لذيذ ومفيد ويحتوي على البيض والحليب.

المكونات:

1 كوب دقيق

2 ملاعق كبيرة من السكر

2 ملعقة طعام مسحوق الخبز

رشة من الملح

1 بيضة

1 ¼ كوب من الحليب

1 ملعقة كبيرة من الزبدة، مذابة

بودرة السكر

شراب القيقب

الطريقة:

في وعاء خلط كبير تخلط جميع المكونات الجافة.

يخفق البيض والحليب والزبدة في وعاء منفصل، ثم تضاف الى المكونات الجافة.

يخفق المزيج بلطف دون الافراط في الخلط. ثم ينقل الخليط الى كوب أكبر.

في مقلاة غير لاصقة، تصب كميات صغيرة من الخليط حتى تتكون دوائر عجين ذهبية.

عندما تصبح جاهزة، ترتب الفطائر مع قطع الفواكه بالترتيب.

ترش بالسكر وشراب القيقب وتقدم للأطفال.