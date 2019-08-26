بحسب برجك..اعرفي أي ستايل لنجمات بوليوود يعكس ذوقك(صور)

يعد علم الأبراج من بين العديد من الأمور التي تساعد المرء في فهم شخصيته واكتشاف الكثير من الحقائق عن نفسه، مثل الميزات والعيوب والمواهب، وحتى فيما يتعلق بالذوق في اختيار الأزياء والاطلالات.

وبما أن لنجمات بوليوود جاذبيتهن الخاصة، ستعرفين من خلال مجلة "آي ديفا" اعرفي أي ستايل لجميلات بوليوود يعكس ذوقك بما يتناسب مع برجك:

الحمل: مليكة أرورا

مثل الجميلة "مليكة"، مواكبة للموضة وجريئة في اسلوبك، كما تحبين ارتداء الكثير من الاكسسوار والمكياج الأنيق على غرار "مليكة".

الثور: ديبيكا بادكون

وفقا لبرجك، تحبين اتباع الموضة بالطريقة التي تعكس جانبك الابداعي، بالإضافة إلى التلاعب بالألوان المبهجة والأقراط المميزة، ويعد الجينز والقميص الأبيض من القطع المفضلة لديكِ مثل "ديبيكا".

الجوزاء: عليا بهات

تتميزين بشخصيتك المرحة والمبهجة، والراحة أهم عنصر لديكِ عندما يتعلق الأمر بالأزياء، بالضبط مثل "عليا".

السرطان: ايشواريا راي

تتميزين بأسلوبك الكلاسيكي وتعشقين اطلالة الآيلاينر الأسود والشفاه الحمراء الكلاسيكية الجذابة، بالإضافة إلى القطع الأنيقة ذات اللآلئ مثل الجميلة "آيشواريا راي باتشان".

الأسد: أنانيا باندي

أسلوبك عصري وشبابي وبسيط في نفس الوقت، وعلى غرار "أنانيا"، تحبين القطع الرياضية وذات التصاميم والألوان المبهجة.

العذراء: أنوشكا شارما

مثل "أنوشكا"، تحبين القطع ذات التصاميم الأنثوية ولكن العملية أيضًا وتناسب أوقاتك الرسمية، كما أن القمصان الفضفاضة أساسية في خزانتك.

الميزان: كانغانا رانوت

وفقا لبرجك، تحبين مختلف التصاميم مثل "كانغانا"، سواء كان التصميم كلاسيكي أو عصري، حيث تحبين التنوع.

العقرب: جانفي كابور

تحبين الأزياء والأناقة، ولكن ليس لديكِ حل وسط، فإما أن تظهري بإطلالة أنيقة للغاية أو بسيطة جدًا خالية من التفاصيل، مثل "جانفي كابور".

القوس: كارينا كابور

تتميزين بعفويتك التي تنعكس على اختيارك لإطلالاتك، مثل الجميلة "كارينا"، التي تتنوع اطلالاتها بين العصري والتقليدي والجريء أيضًا.

الجدي: راديكا أبتي

يعكس أسلوب "راديكا"، شخصية برجك المحبة للألوان العميقة والداكنة بعض الشيء، مثل الأسود والكحلي والرمادي، خاصة أنكِ لا تحبين المبالغة.

الدلو: بريانكا شوبرا

انتقائية وتحبين التجربة مثل "بريانكا"، لا تخشين ارتداء الألوان الزاهية والتصميمات الاستثنائية غير التقليدية، وتواكبين الموضة بكل جديدها، لكن على طريقتك الخاصة.

الحوت: سوناكشي سينها

على غرار "سوناكشي"، تتميزين بأسلوبك المتنوع والمحب للتغيير، حيث تحبين القطع البسيطة والجريئة أيضًا.

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