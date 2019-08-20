بينها الحوت والعقرب.. أبراج تفضل المجموعة الصغيرة من الأصدقاء

وجود أصدقاء مخلصين في هذه الحياة أمر هام للغاية واساسي مثل العائلة، ولكن في حين يفضل بعض الأشخاص وجود دائرة كبيرة من الأصدقاء، هناك آخرين يفضلون أن تكون دائرة أصدقائهم صغيرة، وهم أصحاب الأبراج التالية التي نستعرضها لكم من مجلة "يورتانغو":

الحوت

يتميز برج الحوت بطبيعته المحبة للآخرين والمعطاءة، فهو دائمًا ما يكترث لأمر أصدقائه ويمنحهم الكثير من وقته ومشاعره، ولذلك يفضل الحوت أن تكون دائرة أصدقائه صغيرة حتى لا يتم استنزاف طاقته العاطفية.

الحمل

انشغال برج الحمل الدائم معظم الوقت، يجعله يفضل أن يكون لديه القليل من الأصدقاء، حيث لا يكون لديه متسع من الوقت للاهتمام بكل شخص ومنحه اهتمامه وقضاء الوقت معه.

الثور

لا يثق برج الثور بسهولة في الآخرين، إذ يستغرق الكثير من الوقت حتى يثق أخيرًا فيمن حوله، ولذلك يصبح لدى الثور عدد قليل من الأصدقاء، ليس لأنه مزعجًا، بل لأنه حريصًا للغاية عند اختيار دائرته من الأصدقاء.

العقرب

على غرار الثور، لا يثق برج العقرب في الآخرين بسهولة، مما يجعل عدد أصدقائه قليلًا، وفي حين أن العقرب برج كتومًا للغاية، إلا أنه ليس بخيلًا على الإطلاق فيما يتعلق بالاهتمام بأصدقائه.

العذراء

يتميز برج العذراء بأنه يمثل صديق رائع، خاصة أنه يعتمد عليه وجدير بالثقة، ولكنه يفضل أن تكون دائرة أصدقائه صغيرة، لأن العدد الكبير يشعره بالتشوش ويصعب عليه مهمة اهتمامه بأصدقائه.

الجدي

على عكس الكثيرين، يفضل برج الجدي أن يكون عدد أصدقائه قليلًا، حيث يشعره ذلك بالراحة ويساعده في التصرف على سجيته وعدم اضطراره إلى التظاهر بعكس طبيعته وسط مجموعته المختارة من الأصدقاء.

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