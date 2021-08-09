بذور فاكهة مفيدة للصحة نجهل فوائدها

ن الشائع تناول الفاكهة بأنواعها المختلفة والتخلص من البذور في سلة المهملات وهذا الأمر بالرغم من شيوعه بشكل كبير إلا أنه خاطئ تماماً فالعديد من بذور الفاكهة تحتوي على فوائد صحية لا تقل أهمية عن ثمار الفاكهة نفسها.

لذلك نسرد في التقرير التالي أشهر أنواع بذور الفاكهة التي يجب تناولها للحصول على فوائدها الصحية ويجب أن تستشير طبيبك قبل إدراج أي نوع من البذور في نظامك الغذائي:

بذور البطيخ- بشرة مشرقة:

يتم تناول فاكهة البطيخ في فصل الصيف وأجوائه الحارة لأنه فاكهة رطبة ومنعشة وتحتوي على كميات كبيرة من الماء ولكن يقوم الكثير بالتخلص من بذور البطيخ التي تحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين C وتُشكل بذور البطيخ مكون فعال للتخلص من حب الشباب والحصول على بشرة مشرقة.

طريقة تناولها: يتم تحميص بذور البطيخ في زيت الزيتون مع كمية ملح قليلة وبعدها توضع في الفرن ولا يوجد ضرر لتناولها على حالتها الطبيعية من الفاكهة مباشرة لأنها سهلة الهضم.

بذور البابايا- تعزيز الجهاز الهضمي:

تعتبر البابايا من الفاكهة التي تحتوي على فوائد غذائية كبيرة وتحتوي بذور البابايا على فوائد صحية فهي غنية بإنزيم papain الذي يُعزز من صحة الجهاز الهضمي.

طريقة تناولها: يتم تناولها ومضغها طازجة من الفاكهة نفسها بشكل طبيعي ويمكن الإحتفاظ بها في الثلاجة وإضافتها كـ توابل لطبق السلطة.

بذور الأفوكادو- تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية:

يعتبر الأفوكادو من الفواكه ذات القيمة الغذائية المرتفعة، ولـ بذور الأفوكادو فائدة كبيرة في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

طريقة تناولها: بعد تقطيع ثمرة الأفوكادو، قم بإزالة الطبقة البنية التي تحيط بالبذور واتركها لتجف وبعدها ضعها في الخلاط لصنع مسحوق واستخدم هذا المسحوق لوضعه على العصائر والشاي.

بذور البرتقال- رفع طاقة الجسم:

لا تحظى بذور البرتقال بشهرة كبيرة عن فوائدها الصحية مثل الفاكهة نفسها ولكن لهذه البذور قدرة هائلة على رفع مستوى الطاقة في الجسم.

طريقة تناولها: يمكن تناولها مباشرة من الفاكهة أو تجميع البذور ووضعها في الأكلات والمشروبات لرفع مستوى الطاقة والنشاط.

بذور الكمثرى- صحة الأسنان:

للكمثرى الإفريقية فوائد طبية وبيولوجية في جسم الإنسان وتحتوي بذور الكمثرى الإفريقية على نسبة كبيرة من الكالسيوم والذي يٌعزز من صحة الاسنان ويحافظ على قوتها.

طريقة تناولها: يمكن تناولها من الفاكهة مباشرة أو شراؤها منفصلة من المتاجر وإضافتها لوجباتك الغذائية ويمكن استخدام زيت بذور الكمثرى الإفريقية ايضاً كمكمل غذائي في روتينك اليومي.

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