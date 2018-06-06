طريقة عمل برجر مكسيكي في المنزل

الهامبرغر أكلة أمريكية كثيراً ما تعد من الوجبات السريعة وقد انتشرت بسرعة في كل أنحاء العالم حتى أصبحت من وجبات العولمة، تتكون من ساندويتش من اللحم أو الدجاج بالإضافة إلى الكاتشاب والمايونيز والخضار، ويأكل معها البطاطا المقلية والمشروبات الغازية مثل البيبسي والكوكاكولا. ساهمت بعض المطاعم الأمريكية في نشرها من أبزرها: ماكدونالدز، برجر كنج كنتاكي فرايد تشكن، هارديز، وباتت هذه المطاعم من المطاعم التي لا تخلو منها مدينة ولا عاصمة في كل العالم ويوجد نوعان من الهامبورغر بلحم البقر ولحم الهام، يقدم لك مطبخ البوابة طريقة عمل البرجر المكسيكي:

المقادير:

3/4 كيلو لحم مفروم

1 علبة صوص طماطم حار

6 شرائح جبن شيدر

6 خبز كيزر.

طريقة التحضير:

- قومي بتشكيل اللحم المفروم إلى 6 قطع متوسطة الحجم وفي مقلاة متوسطة الحجم على نار متوسطة ضعي قطع البرجر و قلبيها حتى تنضج.

- ثم ضعي صوص الطماطم الحار على قطع البرجر وقلبيها برفق واخفضي درجة الحرارة ثم غطي المقلاة واتركيها لمدة 5 دقائق حتى تنضج.

- ثم ضعي الجبن الشيدر فوق قطع البرجر ثم اتركيها حتى تذوب وضعي البرجر في الكيزر ثم ضعيه في طبق التقديم وقدميه ساخناً، وصحتين وعافية.

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