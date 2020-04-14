برجك الفلكي يحدد لك لون شعرك الأنسب لعام 2020

إن العام الجديد يعني عددًا لا يحصى من صيحات الجمال والموضة وتحديدًا لون الشعر الذي يعكس شخصية الفرد.

ويتمتع كل برج بذوق يميزه عن غيره من الأبراج، فعلى سبيل المثال برج الأسد يحب لفت الانتباه لهذا تعتبر الألوان الغامقة والنابضة بالحياة الأنسب لشخصيته المعتدَّة بنفسها، في حين برج الجدي يعتبر من الأبراج المحافظة لهذا يناسبه الألوان العملية، بينما يتمتع الحمل بشخصية جريئة وواثقة من نفسها لهذا يفضل الألوان غير التقليدية.

وفيما يلي نعرض الألوان التي تناسب كل برج لعام 2020:

برج الجدي:

يختار الجدي المحافظ الألوان العملية المحايدة مثل اللون الأشقر أو العسلي كالممثلة الأمريكية الحسناء "دوف كاميرون".

برج الدلو:

يحب برج الدلو الحرية ويكره التقيُّد، لذلك يختار الألوان المتدرجة والمُلفتة مثل لون حجر الكوارتز المائل إلى الوردي المفضل والذي يعتبر المفضل للممثلة الأمريكية "إيما روبرتس"، فهو لا يعتبر لون أشقر أو وردي بل خليط بينهما.

برج الحوت:

لتحقيق التوازن بين شخصياتهم الدافئة والتزامهم، يجب أن يختار برج الحوت لون شعر أسود حالك الذي يعبر عن شخصياتهم الموثوقة.

برج الحمل:

ليس من المفاجئ أن تشتهر المغنية الأمريكية "ليدي غاغا" بجرأتها وغرابتها باعتبارها من برج الحمل، لهذا صبغات الشعر الملونة وظلال الألوان المتعددة الأنسب لهذا البرج.

برج الثور:

يعيش برج الثور نوعًا من الاستقرار، فيقدِّر الاستقرار المالي، الاتساق، والولاء، واعتماده لونًا ساطعًا كالبنفسجي غير التقليدي يعكس شخصيته المتحررة والناجحة كنجمة الراب الأمريكية "ليزو".



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برج الجوزاء:

يتمتع برج الجوزاء بشخصية متناقضة واستثنائية كمغني الراب الأمريكي "كانييه ويست"، واللون الذي يعكس شخصياتهم هو الأشقر البلاتيني لأنهم يحبون التحدي لأن اختيار مثل هذا اللون يحتاج جرأة.

برج السرطان:

يعتبر السرطان من الشخصيات العاطفية التي تحب الأماكن المريحة والهادئة، لذا يحاولون البقاء ضمن إطار راحتهم وأمانهم، لذلك يعتمدون الألوان الدافئة والمحايدة نوعًا ما كالمغنية الأمريكية "سيلينا غوميز".

برج الأسد:

يتمتع برج الأسد بشخصية حيوية تحب الاستحواذ على اهتمام من حولها، لهذا اللون الليلكي أو الألوان النابضة بالحياة الأنسب لشخصيته مثل نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر".

برج العذراء:

تقدم عارضة الأزياء "زيندايا" أسلوبًا أنيقًا ومميزًا حينما يتعلق الأمر باتجاهات الموضة، فالألوان الداكنة مثل الأحمر تعد الأنسب لعكس شخصيتها الدافئة وشخصية أصحاب برج العذراء.

برج الميزان:

يتمتع برج الميزان بشخصية متوازنة، لهذا يفضلون الألوان المتناغمة عبر دمج الألوان الزاهية مع الألوان المائية مثل نجمة الراب الأمريكية "كاردي بي".

برج العقرب:

يصنف برج العقرب من الأبراج المائية فيتميز بعمقه، دفئه، وإثارته، لهذا صبغة الشعر ذات درجات متعددة من اللون نفسه الأنسب لشخصيتهم مثل الممثلة أماندلا ستينبرج.

برج القوس:

يتميز برج القوس بشخصيته الودودة والمغامرة، وبما أنه عملي فاللون البني الأنسب له مثل النجمة الحسناء "هيلي شتاينفيلد".

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