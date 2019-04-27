برجك ليوم الأحد 28 نيسان/أبريل 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأحد 28 نيسان/أبريل 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 28 نيسان/أبريل 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، سوف تتعرض للكثير من الأسئلة وسوف يُطلب منك النصح ويتطلب ذلك أن تحافظ على السلام في موضوعات حساسة، لكن لا تدع الغرور يصيبك نتيجة لهذه الثقة الموضوعة فيك، وإلا فإنك سوف تسيء استخدام هذه الصراحة التي تراها فيمن حولك في أغراض أنانية.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، أنت متفق مع ذاتك، وواثق بنفسك وتظهر سلامًا داخليًا واضحًا، كما أنك مفعمًا بالحيوية والحماس، ونتيجة لهدوئك الخارجي، يشعر جميع من حولك بالراحة في وجودك.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، ستعم أجواء من الارتياب تستوجب منك اتخاذ موقف، وستجد حاليًا صعوبة في التخلي عن طريقة تفكيرك المعتادة، بالرغم من العواقب السلبية التي قد تكون نابعة من الماضي. مع ذلك، حاول أن تكون متفتح حتى تتمكن من تعدي المصاعب والعراقيل بليونة وسهولة.انتبه لصحتك.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، ابدأ بتخفيف الأثقال عن كاهلك، وإلا فسوف تستمر المصاعب في الزيادة، يجب أن تصل إلى استراتيجية في التعامل مع التحديات المهنية والخاصة بدون إضاعة الكثير من الطاقة في نفس الوقت. لكن لا تضيع الكثير من الوقت في التفكير. فكل يوم يمر هو يوم مفقود من العمر.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، تغمرك الحيوية ويغمرك حب الاستكشاف، وإن كان الأمر بيدك لذهبت في مغامرة استكشافية، استسلم لهذا الدافع الداخلي واستقطع بعض الأسابيع لتسافر عبر العالم. حماسك ونشاطك الداخلي سيعطيانك القوة وقدرة التحمل اللازمين للقيام باستكشافات وفهم أشياء جديدة.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، أنت قلق وتميل إلى الانفعال عندما تسير الأمور على عكس رغبتك، أو عندما يخالفك الآخرون في الرأي. تحكم في نفسك، واستخدم طاقتك في شيء أكثر عقلانية من المواجهة. لهذا السبب قد تصادف أعداء فقط وحواجز أكثر مما تستطيع التعامل معه على المدى الطويل.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، كل الشواهد تشير إلى أن المشروع الخاص بك ليس على وشك السير قدمًا في الوقت القريب. سيستوجب عليك قريبًا، مواجهة عدد من العقبات والإخفاقات أكثر من ذي قبل، ولن تحرز أي تقدم. تحلَ بالصبر، فسوف تمر بفترات مشرقة.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، أنت ناجح في كل ما يخص العمل، والقرارات الهامة التي اتخذتها أثبتت صحتها. لكن يجب أن تأخذ الوقت الذي تحتاجه دائمًا عند التفكير في المشروعات، أنت مفعم بالحيوية، فاستمتع بوقتك واكتشف أماكن جديدة.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، على الصعيدَين الجسماني والعقلاني، أنت تشعر بأنك صحة جيدة وأنك متفق مع ذاتك. أنت تستمتع بالأمور التي تقوم بها وتريد اقتسام هذه التجارب مع من هم قريبون منك. هذا شيء جذاب ومثير للسعادة لمن هم حولك، ومن شأنه تعزيز العلاقات القديمة والجديدة على حدٍ سواء.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، صحتك الجسدية والعقلية في أحسن أحوالها والحمدلله، فلا تدع اللحظة تمر دون أن تسعى وراء أفكارك. سوف تكسب المؤيدين الذين يشاركوك في الأهداف ويمكنهم المضي قدمًا كفريق. هكذا تستطيع العمل اليوم بطريقة جيدة وتتقدم بشكل كبير لكي تصل في النهاية إلى أهدافك.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، روح الفريق التي تتمتع بها واضحة اليوم لأنك تضع الاحتياجات أولاً، وهذا ما يلاحظه زملاؤك. إذا استمريت هكذا، فسوف يعتبرونك القوة الدافعة. اعتن بأسرتك أيضًا، فالآن وقت مناسب لحل النزاعات، وسوف يسهل عليك البدء في ذلك أيضًا.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، يوجد أمامك العديد من الفرص الجديدة، ويمكنك تأسيس اتجاهات جديدة في مكان العمل. إذا أخذت أفكار الزملاء بجدية، سوف تتمكن من الوصول إلى نتائج خلاقة من المقترحات الكثيرة والمختلفة. التغييرات واردة أيضًا في حياتك الخاصة؛ استقبل الأشخاص الجدد بترحاب وسوف تلاحظ إمكانية تطوير الصداقات وهكذا سوف تزيد الصداقات لديك.

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