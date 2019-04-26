برجك ليوم السبت 27 نيسان/أبريل 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا السبت 27 نيسان/أبريل 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 27 نيسان/أبريل 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، يوجد العديد من النجاحات، الذي ينجح في الكثير من الأعمال المهمة في حياته، يوم قد يكون مصيرياً لبعض الأمور العملية، فطي صفحة قديمة وبدء صفحة جديدة بيضاء محتمل، قراراتك حكيمة وتؤثر على مستقبلك إيجابياً، أما في فترة المساء الجو هادئ وتفضل الجلوس في البيت للتفكير في أمورك الخاصة.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، لن أحسدك على ما أنت عليه، فالأوضاع والأحداث حولك قد تجعلك تدخل في حالة اكتئاب منذ الصباح، فالملل يسيطر عليك، لذلك تتراكم عليك الأعمال وقد يحدث بعض الخلاف بينك وبين أحد المقربين إليك في فترة ما بعد الظهر.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، يوم الفوز والإبداع، فإذا كان لديك أي امتحان أو أي مقابلة عمل، فأنت الناجح بلا منازع، الفلك يقف إلى صفك ويعدك بالتقدم، لكن عليك بأن لا تكون عنيداً في مواقفك، أما في فترة المساء العاطفة الزائدة تعتبر من أكثر العوامل المؤثرة عليك، فلا تجعلها تدمرك.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، إنه يوم مميز فعليك عدم التفريط بالفرص التي قد تحصل عليها، لا حاجة للتردد وفقط عليك بالمبادرة، الحظ في مقدمة الداعمين لك منذ فترة الصباح، لا داعي لعصبيتك في المساء، وبخاصة أنها ستخرج لأبسط الأسباب، كما قد يكون لديك برامج مفاجئة قد تسعدك وتجعلك تتأخر بالعودة إلى البيت.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،انتهيت من الفترة العصيبة التي ألمت بك في بداية هذا الأسبوع، وتبدأ بقوة في هذا اليوم مع أولوية خاصة لأعمالك، لأن العمل يضغط عليك منذ الساعات الأولى وحتى ساعات متأخرة من هذا اليوم، قد تمر عليك الكآبة من فترة لأخرى، أما في فترة المساء تخرج لإصلاح الأوضاع المتدهورة مع من تحب أو لترفيه نفسك مع أصدقائك.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، المزاجية ليست من سماتك يا عزيزي العذراء، لكنها كذلك في هذا اليوم حيث تشعر أنك لا تعرف ماذا تريد من هذه الدنيا، تلغي العديد من المواعيد المتفق عليها، ما يشعر الآخرين حولك بالانزعاج، الانتباه إلى الصحة ضروري جدًا.

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الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان ، يعتبر هذا اليوم من الأيام الجيدة، وبخاصة على صعيدي العمل والدراسة، والحظ ما يزال إلى جانبك بهذه الأمور، أما في فترة الظهيرة قد يكون لديك بعض الأخبار المقلقة، لكنها تنتهي سريعًا على خير، أما فترة المساء فهو جيد للخروج والاستمتاع بمزاجك الرائع مع من تحب.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، يوم يحمل أكثر من لون وشكل، لذلك عليك الحذر منه، فالحظ والفلك قد لا يدعمانك في كل ساعاته، أما في فترة الصباح تبدأ نهارك بداية هادئة، لكن في الظهيرة تضغط الأعمال عليك وتجعلك متوترًا، أما في فترة المساء فقد يكون الشجار مع من تحب هو الأبرز لنهاية يوم طويل مليء بالأحداث.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، يوم جيد لك، أنت تبدع في أعمالك ومبادراتك، وبخاصة إذا كنت من التجار وأصحاب الأعمال، اليوم سوف يكون مهماً بالنسبة إليك، الأخبار الجميلة أيضاً لها مكان في هذا اليوم، وبخاصة في فترة ما بعد الظهر، لكن احذر في فترة المساء عند كلامك مع أحد والديك أو أحد أفراد عائلتك.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، المسؤوليات كثيرة عليك، كما أن الضغوطات ما تزال مستمرة معك منذ أمس، حاول ترتيب وقتك لكي ترضي جميع الأطراف سواء في العمل أو في البيت. في المساء عليك بالراحة في البيت، وانتبه أثناء قيادة السيارة.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، الأمور التي بدأت بها أمس تكمل العمل بها اليوم، فاليوم هو عبارة عن مكمل ليوم أمس، لكن لا تكن ديكتاتورياً وراعِ مشاعر الآخرين حولك. أما في المساء فالأوضاع قد تكون مملة إلى حد ما، لأنه لا يوجد ما تقوم به والبيت قد يكون هو المكان الذي تجبر على الجلوس فيه.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عقلك مشغول بأكثر من موضوع، وهذا الذي يشغلك عن أعمالك، العائلة، العاطفة، المال وكثير من الأشياء التي لا يعجبك وضعها في الوقت الحالي، ما قد يشعل انتقاد رؤسائك في العمل فانتبه، لا تعطِ الأولوية في المساء لعائلتك وأصدقائك وشريك حياتك، أما بالنسبة إلى المال فالوضع المتدهور قد يستمر من اليوم وحتى الأسبوع المقبل.

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