برج الحوت: الأبراج المتوافقة والمتنافرة

برج الحوت من الأبراج المائية وترتيبه الثاني عشر بين الأبراج وهو آخر الأبراج السماوية، ويحكمه كوكب نبتون، ويرمز لهذا البرج بالسمكتين اللتين تسبحان باتجاهين مختلفين ليكون دلالة على أن مواليد برج الحوت يعيشون في عالمين وهما: العالم الروحي الذي يمتاز بالخيال والأحلام، والعالم المادي المبني على الواقع.

ويعتبر أصحاب هذا البرج أشخاص مبدعين ويملكون قدرات خيالية عالية، ويعتبر كوكب نبتون من الكواكب المحفزة على الإلهام والخيال والإبداع، ودائمًا ما يتصف أصحاب هذا البرج بشعورهم بالصراع للروح في جسدهم، ويولد أصحاب برج الحوت من 19 شباط إلى 20 آذار، ويمتلك أصحاب هذا البرج نقاط قوة وهي: اللطف، وحب الاستماع إلى الموسيقى، والفن والحنان والحكمة والذكاء، ومن نقاط ضعفه: الحزن، والهروب من الواقع، والخوف، والثقة المفرطة بالآخرين، ويحب صاحب هذا البرج أن يكون وحيدًا، ويحب السباحة والرومنسية ويهتم بالمواضيع الروحية وسماع الموسيقى والنوم، ويكره الانتقاد، ويعتبر مولود برج الحوت خالٍ من الأنانية وهو مستعد دائمًا لمساعدة الآخرين دون انتظار المقابل وهو شخص كريم ومخلص للغاية ويعتبر شخصًا ودودًا ويتصف بالعطف.

الأبراج المتوافقة مع برج الحوت

برج الثور:تجمع علاقة مواليد برج الحوت والثور علاقة مميزة تُعد أحد أبرز وأنجح العلاقات بين الأبراج جميعها، حيث تُعد العلاقة بين هذا الثنائي ناجحة بكافة المقاييس الحسية والعاطفية والروحانية والجسدية، فكل من البرجين يُكمل الآخر بطريقة رائعة ومميزة.

برج العقرب:العلاقة بين مولود برج العقرب والحوت قائمة على الاحترام والتفاهم بشكل مثالي، كما أنهما يميلان للاحتفاظ بأسرار وخصوصية بعضهما البعض، ويُساعدان بعضهما البعض في جميع أمور الحياة.

برج الجدي:يجمع مولود برج الجدي ومولود برج الحوت علاقة متناغمة ومتوازنة، بالرغم من اختلافهما بشكل كبير، فهما قادران على موازنة الطافات المختلفة بينهما بشكل جيد، الأمر الذي يجعل علاقاتهم تدوم مدى حياتهم.

الأبراج التي لا تتوافق مع برج الحوت

برج الجوزاء:يتصف مولود برج الأسد بثقته الكبيرة بالنفس وطموحه العالي، بعكس مولود برج الحوت البسيط، فهما مختلفان بالتفكير والعلاقة الرومانسية، ومع ذلك قد تنجح العلاقة بينهما إذا ما وجدا أرضية مشتركة، فكلاهما بحاجة للآخر لتعلم ما ينقصه.

برج القوس:تتطلب العلاقة بين مولود برج القوس والحوت الكثير من الجهد كي تنجح، فمولود برج القوس مغامر محب للحرية والاستقلالية، بينما الحوت مثالي وبسيط ويلتزم بمشاعره بشكل كبير، وذلك ما يصعب على القوس فعله.

برج العذراء:يُعد برج العذراء البرج المعاكس لبرج الحوت، والبرج لمختلف بشكل كبير عنه، الأمر الذي يجعل الإنجذاب بينهما كبير جداً، وإذا ما قبل كل منهما اختلاف الآخر، فمن الممكن أن تدوم علاقتهما لوقت طويل من العمر.

برج الجدي: الأبراج المتوافقة والمتنافرة

برج العقرب: الأبراج المتوافقة والمتنافرة