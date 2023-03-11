البوابة - برج الحوت من الابراج المائية، ينصح الفلك بأن يحيطوا نفسهم بتدرجات ألوان الأزرق والأخضر التي تذكّر بلون البحار والمحيطات، وكما أن اللون البنفسجي يجلب الحظ لمولود برج الحوت،ومن الأحجار التي تناسب مواليد برج الحوت:

ما هي الأحجار التي تناسب مواليد برج الحوت؟

1- الزبرجد: الزبرجد من الأحجار التي تناسب مواليد برج الحوت، وهو نوع من أنواع معدن الأوليفين، وتعتبر تركيبته الكيميائية من سيليكات المغنسيوم والحديد المزدوجة، ووجود الحديد بتركيبته يضفي عليه اللون الأخضر، ويمكن العثور عليه في سريلانكا، البرازيل ومدغشقر، ومن مميزات حجر الزبرجد أنه يمنح حامله القدرة على التبصّر ويعزز الذكاء، وكما يُعتقد أنه من الأحجار الكريمة التي تخفف من التوتروالقلق وتهدئ الاعصاب، وتقوي الشجاعة، بالإضافة إلى أنها تجلب السعادة، وتحسّن الصفاء العقلي.

2- حجر الجمشت: حجر الجمشت يشمل مجموعة أنواع من الكوارتز البنفسجي الذي غالباً ما يستخدم في صناعة المجوهرات، ويعتقد أنه يجلب السلام، الحب والسعادة أيضاً، وكما يعزز روحانية مولود برج الحوت، ويجعله شجاعاً.

3- الكوارتز: الكوارتز هو معدن يوجد في الكثير من أنواع الصخور، والمرو الخالص شفاف ولا لون له، وهو يناسب مواليد الحوت لانه يجلب السعادة، وكما أنه يلائم الجانب الروحاني في شخصيتهم.

4- الجاد: حجر الجاد من الأحجار التي تناسب مواليد برج الحوت ويكون لونه أخضر، ويوجد بجميع الألوان ما عدا الأزرق وهو من الأحجار الكريمة التي تلائم أيضاً مواليد برج العذراء، وهو حجر الحظ ويعتقد انه يجلب الحظ لهذه المواليد. كما انه يطلق عليه حجر "الجنة" لانه تنبعث منه أشعة إيجابية تجعل الانسان يشعر بالسعادة.

5- التوباز: حجر التوباز قوامه سيليكات الفلورين والألمنيوم، تصنع منه المجوهرات الفاخرة، وكما تصنع منه المواد المقاومة للحرارة والصهر، ويعتقد أنه يعزز من قوة مواليد الحوت، يقوي البصيرة، ويحمي من الإصابة بالأمراض.

6- الياقوت: حجر الياقوت من الأحجار التي تناسب مواليد برج الحوت، ويكون سعره رخيص نسبياً، ويعتقد أن حجر الياقوت يحفّز الحكمة، ويجعل حامله ناجحاً في العلاقات العاطفية، ويسمح لمولود برج الحوت بأن يعيش بسلام وأمان حتى إذا كان محاطاً باعداء.

معلومات عن برج الحوت المرأة

إنسانة رقيقة ومسالمة.

تتميّز بالرومانسية والحنان والدبلوماسية.

غامضة، لكنها امرأة شاعرية.

حساسة جدًا.

تهتم بالآخرين

صادقة

طموحة

هادئة

تسعى دائماً إلى تحقيق أهدافها.

تعطف على البؤساء والفقراء

رقيقة القلب وتنسى الإساءة بسرعة ولا تحمل أي حقد في قلبها.

معلومات عن رجل برج الحوت

يمتلك عواطف جياشة، وبمجرد سماعه عن أيّ حالة إنسانية أو أيّ حدث مؤسف.

له القدرة على معرفة مشاكل الآخرين حتّى لو لم يشكوا له.

يمتلك حاسة سادسة نابعة من حساسيته ومشاعره الجياشة.

مشاهير برج الحوت عالمياً

ريهانا

لوبيتا نوينغو

اليزبيت تايلور

الين بايج

درو باريمور

كوين لتيفا

داكوتا فانينغ

جاسيكا بيل

أميلي بلانت

إيفا مانديز

ريبل ويلسون

أوليفيا وايلد

إيفا لونغوريا

جنيفر لوف هويت

سيندي كروفورد

كاميلا كابيلو

دانيال كريغ

بروس ويليس

أدام ليفين

كورت راسيل

جون بون جوفي

كريس مارتن

جون هام

جستين بيبر

ستيف جوبز

ألبرت أينشتاين.

مشاهير برج الحوت رجال

محمد صبري

آسر ياسين

محمود الجندي

عابد فهد

محمد عبد الوهاب

الرحل محمود درويش

زكي رستم.

حمادة هلال

ماجد المصري

سامح الصريطى

أحمد فهمي

رامي صبري

شعبان عبد الرحيم

جاد شويري

صابر الرباعي

مشاهير برج الحوت الإناث

نجوى كرم

سيرين عبد النور

ليلى غفران

هيفاء وهبي

يسرا

دينا الشربيني

حنان ترك

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