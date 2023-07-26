برج الميزان والحب

برج الميزان أحد الأبراج الفلكية في التنجيم والأبراج الإثنا عشر، حيث يمتد توقيت مواليد برج الميزان من 23 سبتمبر إلى 22 أكتوبر، ويُعتبر برج الميزان من بين الأبراج الهوائية، بالنسبة للحب والعلاقات العاطفية، يُعتبر أصحاب برج الميزان من الأشخاص الاجتماعيين والودودين، إنهم يسعون دائمًا للتوازن والسلام في علاقاتهم، ويتجنبون الصراعات والتوترات قدر المستطاع، ويتمتعون بشخصية جذابة وساحرة، وهم يجتذبون الآخرين بكاريزماهم وروحهم الحسنة.

نظرًا لأهمية التوازن بالنسبة لهم، فإنهم يفضلون الشريك الذي يمتلك نفس الاهتمامات والقيم، يمكن أن يكونوا حذرين في اتخاذ القرارات العاطفية، لأنهم يميلون إلى التفكير بعناية قبل اتخاذ أي خطوة، قد تجذبهم الشراكات الجميلة والمتوازنة والمستقرة.

على الرغم من طبيعتهم الودودة، إلا أنهم قد يعانون من صعوبة في اتخاذ القرارات العاطفية الصعبة وتجنب المواجهة، ومن المهم أن يتعلموا التعامل مع المشاعر بصراحة ومواجهة الصعوبات بشجاعة عندما تحدث.

يتميز مواليد الميزان بحس رومانسي مرهف ودرجة عالية من الحساسية يحاولون إخفاءها تحت قناع من المرح وروح الدعابة. ويعاني مواليد الميزان في الحب أكثر من غيرهم فهم لا يجدون المشاعر الحقيقية التي تناسب طبيعتهم إلا قليلاً. مع ذلك، نادراً ما تجد أحدهم دون شريك أو رفيق فهم لا يصبرون على الفراق ويبحثون دائماً عن الرفيق المناسب.

يواجه مواليد الميزان أحياناً صعوبة في التفاهم مع الطرف الآخر بسبب إيثارهم لروح الدعابة أثناء التحاور مع الآخرين، حيث لا يتقبل الطرف الآخر ذلك أحياناً؛ لذا فالشريك المناسب لمواليد الميزان هو من يقدّر طبيعتهم هذه ويتقبلها دون إشعارهم بالإحراج. أما أقرب الأبراج الأخرى لمواليد الميزان فهي الأسد والقوس والدلو والجوزاء.

ونبدأ علاقة مواليد الميزان بمواليد الأبراج الترابية (الثور والعذراء والجدي)، حيث يفتقر مواليد الأبراج الترابية إلى مواهب مواليد الميزان في التعامل مع الآخرين وتكوين علاقات اجتماعية سليمة. ويجد مواليد الميزان سهولة في تكوين علاقات حب ناجحة مع مواليد هذه الأبراج، إلا أن تعنتهم في فرض رغباتهم ورفضهم المشورة قد يكون السبب في إنهاء العلاقة. وتحمل علاقة مواليد الميزان بمواليد الأبراج الترابية العديد من التحديات، لكنهم دائماً الأكثر جذباً وتفاهماً.

توافق الأبراج: توافق برج ‏الميزان مع باقي الأبراج

ويجد مواليد الميزان في مواليد البرجين الهوائيين (الجوزاء والدلو) التفاهم والصداقة الحقيقية، فهم مشتركون في معظم الطباع. وما أسهل أن يقع مواليد الميزان في حب شخص من مواليد الأبراج الهوائية، إلا أن الاشتراك في الطباع لا يعني الاتفاق على توجهات الحياة والصفات الشخصية. فقد لا تكفي ساعات الدردشة والنميمة للتقارب الفكري والاتفاق ودعم الارتباط، وقد يجد الطرفان صعوبة في الاتفاق على منح أحدهما الريادة على حساب الآخر، الأمر الذي يؤدي تدريجياً إلى إنهاء الارتباط.

مواليد الأبراج النارية، وهي الجدي والأسد والقوس، هم دائماً الأشخاص الأقرب لإقامة علاقة عاطفية ناجحة مع مواليد الميزان، فهم الأقدر دائماً على لمس الجانب العاطفي فيهم. حيث يملأ مواليد الأبراج النارية الحياة نشاطاً وحيوية ويشجعون المحيطين على التعامل مع الحياة بثقة وعلى خوض المغامرات دون قلق أو ترقب، إلا أن اهتمامهم بإشباع الرغبات الجسدية قد يكون أحياناً السبب في توتر العلاقة.

وهناك صعوبة في تكوين علاقات حب ناجحة مع مواليد الأبراج المائية، السرطان والعقرب والحوت، فهم دائماً ما يصيبون مواليد الميزان بالإحباط والارتباك، فتتحول العلاقات العاطفية معهم أحياناً إلى صراعات ونزاعات قاسية قد تُشعر من يخوضها بالندم على مجرد الدخول فيها. ومع ذلك، قد يكفل الارتباط بهم الإلمام بالعديد من الأمور المجهولة وتعلم الكثير مما قد لا يتعلمه أحدنا بنفسه دون مساعدة رفيق مخلص.

صفات برج الميزان المرأة

تمتلك أنثى برج الميزان الصفات القيادية التي تُمكنها من إدارة الأمور بشكل ناجح.

تتميز برج الميزان المرأة بجاذبية وجمال فاتن لا مثيل له بين الأبراج الأخرى.

تتصف برج الميزان المرأة بذكائها العالي وقدرتها العالية على النقاش ومحاورة الآخرين.

تستطيع المرأة من برج الميزان المرأة التمييز بين الخطأ والصواب في جميع الأمور، وهذا ما يجعلها قادرة على تصويب الأمور وحل المشاكل بدرجة عالية من السلاسة.

تحظى برج الميزان المرأة بروح إيجابية ومرحة وهي محبوبة عند الآخرين.

من صفات برج الميزان المرأة أنها تحب التطور في جميع أمور حياتها وطموحة.

شغوفة وتسعى دائماً لتحقيق الأفضل.

صفات برج الميزان الرجل

ذو شخصية جذابة

ساحر.

رومانسي

حنون.

هادئ جداً

لا يهتم للجمال الخارجي بل يبحث عن الجمال الداخلي.

يصعب استفزازه، فهو ذو مزاج ثابت ومتوازن.

اجتماعي

محبوب.

مستمع جيد وذكي.

ينظر للأمور بنظرة إيجابية.

شخصية محبة لإتقان عملها.

يميل إلى تكوين علاقات ذات روابط قوية ومستمرة مدى الحياة.

مبدع

قادر على حل المشاكل بطرق بسيطة.

متفائل

يمتلك شخصية ملهمة للآخرين.

نقاط ضعف برج الميزان

التردد

عدم القدرة على اتخاذ القرار في الأمور الشخصية.

عقلاني بشكل كبير.

يحب الاستقلالية

يعتمد على نفسه

لا يحب طلب المساعدة من الآخرين

لا يستطيع مسامحة الآخرين فهو لا ينسى الإساءة أبداً.

متقلب المزاج.

شخصية نرجسية تحب نفسها بشكل كبير.

صريح

يُبالغ في مجاملته للآخرين.

عيوب برج الميزان

التأجيل

عدم الالتزام بالمواعيد المحددة.

التردد

التسرع في اتخاذ القرارات.

يتأثر بمن حولهم كثيراً.

الثرثرة

مشاهير برج الميزان

إيمينيم.

نورا رحال.

ميسم نحاس.

أوليفيا نيوتن جون.

سوزان سراندن.

كايت وينسليت.

مات دايمن.

سيغورني ويفر.

روبي.

فان دام.

جون لينون.

مارغريت تاتشر.

سناء يونس.

مهاتما غاندي.

ديانا حداد.

خوليو.

فريد الأطرش.

ويل سميث.

كاثرين زيتا جونز.

مايكل دوغلاس.

علاء زلزلي.

هشام عبد الحميد.

عمرو دياب.

غوينيث بالترو.

سوزان تميم.

ماغي فرح.

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