بسكويت الزبدة الكلاسيكية للكريسماس يصنع هذا البسكويت اللذيذ من الزبدة الحقيقية والسكر، وهي هشة لدرجة أنها تذوب في فمك. يعرف بسكويت الزبدة أيضًا باسم الكعكات الدنماركية، وسابليه في فرنسا. يتم تصنيف هذه الكعكات المخبوزة على أنها بسكويت هش بسبب قوامها. وتسمى أيضًا البسكويت الحلو في أجزاء أخرى من العالم ، في إشارة إلى محتوى السكر.

يمكن اعدادها بسهولة في المنزل، ولكن عدم اتباع المقادير بدقة يمكن أن يؤدي الى فشل الكعكات: بسبب استخدام الكثير من الدقيق أو الإفراط في خلط العجين. يمكن أن يصبح البسكويت جافاً وقاسياً بعد حوالي 20 دقيقة من الخبز.

بسكويت الزبدة الكلاسيكية للكريسماس

المكونات:

1 بيضة كبيرة أو 2 حجم وسط

2 ونصف كوب دقيق متعدد الاستعمالات

1 كوب زبدة غير مملحة طرية

1 كوب سكر بودرة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة من مستخلص اللوز

18 حبة كرز باللونين الأحمر والاخضر للزينة

بسكويت الزبدة الكلاسيكية للكريسماس

الطريقة:

يسخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت. تُبطن أوراق الخبز بورق زبدة .

تخفق الزبدة والسكر البودرة والملح حتى يصبح خفيفًا ورقيقًا جدًا ، 3-4 دقائق .

تخلط الفانيليا مع خلاصة اللوز والبيض. يضاف الدقيق قليلاً في كل مرة حتى تمتزج جيداً .

تلف الكرات بمقاس 1 بوصة ، ويترك ما لا يقل عن 2 بوصة بين البسكويت على صينية الخبز ، ثم تُسطح قليلاً بالأصبع. وتوضع فوق كل بسكويتة نصف حبة كرز .

تخبز حتى تصبح ذهبية عند الحواف، حوالي 12 دقيقة .

اتركها لتبرد تماماً.

تأكد من أن البيض والزبدة في درجة حرارة الغرفة. تقطع الزبدة إلى قطع وتوضع في الميكروويف لمدة 20 ثانية. تقلب في الميكروويف حتى تنضج. تأكد من مراقبتها عن كثب حتى لا تذوب .

تخفق الزبدة والسكر البودرة لمدة 3 دقائق كاملة على الأقل ، وهذا يعطي البسكويت قوامًا أخف .

تخبز حتى تصبح الحواف ذهبية اللون.

التخزين: يمكن تخزين بسكويت الزبدة في علب في درجة حرارة الغرفة لمدة 5 أيام أو نحو ذلك. وفي الفريزر لبضعة أشهر.

8 حلويات مغربية جربيها بمناسبة فوز المغرب