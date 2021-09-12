بطاطا مقرمشة بالفرن مع التوابل، وصفة سهلة وسريعة.تُسلق البطاطا حتى تصبح طرية ورقيقة ، وتُخبز حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة ، ثم تضاف فوقها طبقات النكهة!

بطاطا مقرمشة بالفرن مع التوابل: مقبلات شهية

تعد البطاطا من أشهر الخضروات في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن طبق البطاطا ليس صحياً 100% إلا أنه الطبق المُحبب للجميع، لذلك يمكننا أن نجعله أكثر صحة ونحصل على الفوائد الكاملة من البطاطا. البطاطا مصدر ممتاز لفيتامين سي، والبوتاسيوم، والألياف، وفيتامينات ب، والنحاس، والتربتوفان، والمنغنيز، وحتى اللوتين.

المكونات:

1.5 رطل بطاطا صغيرة

2 ملعقة صغيرة ملح (للماء المغلي)

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/2 ملعقة كبيرة بهار مشكل

1 كوب جبن شيدر مبشور

1/3 كوب كريمة حامضة

2 بصل أخضر مقطّع إلى شرائح

الطريقة:

ضعي البطاطا الصغيرة في قدر كبير وأضيفي كمية كافية من الماء لتغطية البطاطا بمقدار 2.5 سم. أضف 2 ملعقة صغيرة ملح إلى الماء.

ضع غطاء على القدر واترك الماء ليغلي على نار عالية. اسلقي البطاطا لمدة 10 دقائق أو حتى تصبح طرية جدًا. يمكنك اختبار الرقة عن طريق ثقب البطاطا بشوكة. يجب أن يكونوا رقيقين للغاية حتى يتمكنوا من التحطيم بسهولة.

أثناء غليان البطاطا ، سخني الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت. ضع ورقة زبدة على صينية خبز كبيرة. يُمزج زيت الزيتون مع كل توابل الخبز في وعاء صغير.

صفي البطاطا واتركيها تبرد لحوالي بضع دقائق ، ثم انقليها إلى صينية الخبز. استخدم كوبًا ثقيل القاع أو هراسة بطاطا لهرس كل حبة بطاطا حتى تصبح مسطحة نسبيًا.

ادهني زيت الزيتون بالبهارات على سطح البطاطا المهروسة.

تُخبز البطاطا المهروسة في فرن مسخن مسبقًا 425 درجة فهرنهايت لمدة 30 دقيقة تقريبًا أو حتى تصبح الحواف ذهبية اللون ومقرمشة.

أخرجي البطاطا من الفرن ، ثم أضيفي عليها الجبن المبشور. أعدها إلى الفرن لبضع دقائق أخرى أو حتى تذوب الجبن.

أخيرًا ، ضعي فوق كل حبة بطاطا مقدارًا صغيرًا من الكريمة الحامضة وشرائح البصل الأخضر ، ثم قدميه!

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