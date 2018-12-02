طريقتان لعمل بطاطس ودجز..أي منهما ستختارين‎؟

بطاطس ويدجز

البطاطس الودجز تكون على شكل شريحة التفاح عندما يتمّ تقطيعها وتختلف عن البطاطس العادية في طريقة الطّبخ والقرمشة والمذاق، حيث يُفضّل الأطفال والكبار في أغلب الأوقات البطاطس المُقرمشة التي تُقدّم كوجبة خفيفة مع الكاتشب والمايونيز، وتُقدّم مع الوجبات السّريعة خصوصاً مع قطع الدّجاج المُتبّل.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقتان لعمل بطاطس ودجز:

المقادير:

- خمس حبّات من البطاطس.

- كوب واحد من الحليب.

- بيضة واحدة.

- كوب واحد من الطّحين.

- ملعقة كبيرة من الملح.

- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

- ربع ملعقة صغيرة من البابربكا.

- نصف ملعقة صغيرة من بودرة الثّوم.

- بهارات البطاطس (اختياري حسب الرّغبة).

- زيت للقلي.

طريقة التّحضير:

الطّريقة الأولى:

- أولاً نحضّر البطاطس بغسلها جيّداً بالماء لإزالة الأتربة عنها.

-ثم بعد مرحلة الغسيل نُقطّع البطاطس على شكل شرائح سميكة مثل شرائح التّفاح.

- بعد ذلك نسلق البطاطس في الماء المغليّ مدّة خمس عشرة دقيقةً لتكون نصف ناضجة.

- ثم نخرج البطاطس من الماء لتتبيلها بالملح، والفلفل، والبهارات، والبابريكا، والثوم جيّداً.

- ثم نقلي البطاطس بالزّيت النباتيّ تماماً، كما نقلي البطاطس العاديّة حتّى يصبح لونها ذهبيّاً وأشقر، وبذلك نكون قد حصلنا على بطاطس ودجز المُقرمشة.

- ثم نُقدّمها مع المايونيز ووجبات الغداء التي تحتاج إلى طبق جانبيّ من البطاطس.

الطّريقة الثّانية:

- أولاً نقطّع البطاطس إلى شرائح كقطع التّفاح.

- ثم نخلط البيض والحليب جيّداً في وعاء كبير.

- في وعاء آخر نخلط جميع المُقادير الجافة: البهارات والطّحين. نضع البطاطس في خليط الحليب والبيض ثم ننقلها إلى خليط الطّحين الجاف.

- ثم نقلي البطاطس في زيت حمامٍ مدّة ثلاث دقائق، ثم نزيلهم من الزّيت، ونضعهم مرّةً أخرى مدّة 6 دقائق.

- هذه الخطوة تُساعد في الحصول على بطاطس طريّة من الدّاخل ومُقرمشة من الخارج، وصحتين وعافية.

المزيد:

طريقة تحضير صينية البطاطا بالجبن

كيف تحضرين بطاطا حلوة مقرمشة؟

وصفات الـ"غراتان بطاطا دوفينواز"