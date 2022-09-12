بدأ العد التنازلي للاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي 1444 والذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز، والهدف منه تجديد روح الشغف والانتمـاء، وتعزيز مفهوم الوطن والدار التي تسعى لتقديم فرص وفيرة تمكن الإنسان المواطن والمقيم من المساهمة في بناء وازدهار المملكة العربية السعودية.

وفي هذا المقال نقدم لكم أجمل بطاقات تهنئة باليوم الوطني السعودي 1444، موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 2022، كلمات جميلة عن اليوم الوطني للسعودية 1444، رسائل عن العيد الوطني السعودي 2022.

بطاقات تهنئة باليوم الوطني السعودي 1444

متى موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 2022؟

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 2022 لجميع القطاعات والمؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات والبنوك في المملكة العربية السعودية، سيكون يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 وستستمر حتى يوم السبت 24 سبتمبر 2022.

كلمات جميلة عن اليوم الوطني للسعودية 1444

أدام الله علينا وعليكم الأمن والأمان.

لأنّك وطني الذي أُحب ولم أُحب يومًا سواه، لأنكَ المجد الذي يوقظ الهمة بداخلي.

ويعلو بي فوق قمةِ جبلِ طويق، أحبكَ دائما وأبدا ياوطني

وطني الحبيب، أنت فخر لكل من خطى على أرضك.

اليوم هو يوم العزة والفخر والكرامة، دام شموخك يا وطني السعودية.

كيف لي آلا أفخر وأنا أنتمي إلى وطني المملكة العربية السعودية.

اليوم هو يوم شموخ الرأس عاليًا، كل عام ووطني السعودية بخير.

اللهم اشمل قبلة المسلمين برعايتك وحمايتك، عاشت المملكة ودامت لشعبها.

كل عيد وطني السعودية في مقدمة بلاد الشرق، كل عام وأنتم بخير.

كل عام ومملكة الأوطان قوية وعزيزة ومتحدة دائماً.

كل عام والسعودية بألف خير.

كل عامٍ وأنت في خيرٍ وسرور بمناسبة اليوم الوطنيّ يا قطعة من أرض الجنّة.

كل عامٍ ووطني بألف خير.

عيد وطنيّ سعيد لشعبها الغالي.

رسائل عن العيد الوطني السعودي 2022

كُلَّ عَامٍ ووطني السَّعُودِيَّة بِخَيْر.

وَطَنِي إلَيْك هَدِيَّتِي فِي عِيدِ مَوْلِدَك الْجَمِيل، رُوحِي دَلِيلٌ مَحَبَّتِي تفديك يَا أَسْمَى خَلِيل، عَاشَت مآثرك الَّتِي لِلْمَجْد قَدْ صَارَتْ دَلِيلٌ ، فَخْرِي بِأَن عروبتي مِنْ قَلْبٍ معدنك الْأَصِيل وَعَلَى ترابك عِتْرَتِي دَمُهَا بسيرتها يَسِيل هَذَا وَفِيك عقيدتي نَزَلَتْ عَلَى الْهَادِي الدَّلِيلِ وَإِلَى مَقَامَك أُمَّتِي بقلوبها دوماً تَمِيل.

كُلَّ عَامٍ وَنَحْن للسعودية دِرْعٌ حُصَيْن ، كُلَّ عَامٍ ووطني الْحَبِيب بِأَلْف خَيْرٌ.

يَا موطني وسماء الْمَجْد صَافِيَة، وَفِي رُباك أَمَانِيّ السَّعْد ترتسمُ، فِي يَوْمِ عيدك يَزْهو الْكَوْن منتشياً، فَانْظُرْ إلَى الْحَبّ كَم تهمي بِه الدّيَمُ، عُنْوَان الْأَمَان، لَقَد عِشْتُ فِي أَحْضان وَطَنِي الْغَالِي، أَنْعَم بِالْعِز وَالْمَجْد وَالرَّخَاء، نَعَمْ يَا مَمْلَكَة الْعَطَاء.

نُقِشَت حُرُوف اسْمُك عَلَى صَفَحَاتِ التَّارِيخ، لِيَبْقَى حِكَايَة جَمِيلَة يَرْوِيهَا جِيل بَعْدَ جِيلٍ.

وَطَنِي عُنْوَان الْأَمَان ، وَرَمَز الوِئَام ، وَرِسَالَة السَّلَام.

دَام عِزِّك ياوطن، لِلْفَخْر، لِلْمَجْد، للعلياء نَرْفَع بَهْمَة راياتك الْخَضْرَاء، وَمَعَك طموحنا يُعَانِق السَّمَاء.

رسائل اليوم الوطني السعودي 2022، وموعد الإجازة في السعودية

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عبارات قصيرة عن اليوم الوطني السعودي 92