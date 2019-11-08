بطريقة سهلة وسريعة.. إليك وصفة حلى الأوريو اللذيذة

إليك طريقة عمل حلى الأوريو:

مقادير حلى طبقات الأوريو

- بسكويت : علبة (مفتت)

- حليب : كوبان

- بودينج جاهزة بطعم الفانيلا : علبتين

- كريمة : كوبان (مخفوقة)

- الزبدة : 50 غم (طرية)

- الجبن الكريمي : علبة (طري)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- سكر البودرة : كوب

طريقة تحضير حلى طبقات الأوريو

1. اخلطي الحليب وبودينغ الفانيلا حتى يسمك وضعيه في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يجمد.

2. أضيفي الكريمة المخفوقة واخلطي حتى يصبح المزيج هشاً.

3. اخفقي الزبدة في الخفاقة الكهربائية والجين الكريمي والفانيلا على سرعة متوسطة حتى يصبح كريمي وطري.

4. أضيفي السكر البودرة واخلطي حتى تمتزج المكونات ويصبح المزيج ناعماً.

5. أضيفي مزيج الجبن الكريمي لخليط البودينغ والكريمة واخلطي.

6. ضعي طبقة من الأوريو المفتت ثم طبقة من خليط الجبن الكريمي وثم طبقة أخرى من الأوريو ثم الكريمة حتى نفاذ الكمية يمكنك عمل من 3 إلى 4 طبقات.

7. يمكن أيضاً عمل الحلى بالكاسات ويمكنك تزيين الوجه بالكريمة المخفوقة.

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