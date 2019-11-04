مقبلات سورية: طريقة قلي الكبّة المجمدة 

تُحضَّر الكبّة وتُؤكَل في أيّ وقت كان وقد يعدّها البعض طبقاً رئيساً بينما يعدّها البعض طبقاً جانبيّاً، ويمكن لربّة المنزل أن تُحضّر الكبّة وتُجهّزها ثمّ تغلّفها بإحكام وتضعها في الفريزر، وتحفظها إلى وقت الحاجة خاصّةً المرأة العاملة وبهذا توفّر الوقت والجهد.

عندما تريد ربّة المنزل قليَ الكبّة المُجمَّدة فلا بُدّ لها من اتّباع بعض الخطوات:

- إخراج كيس الكبّة من الفريزر وتركه حتّى تذوب الكبّة في الثلاجة طوال الليل.

- ثمّ يتمّ إخراجها وتعريضها لدرجة حرارة الغرفة قبل ساعة من موعد القلي؛ ويُؤخَذ بعين الاعتبار أن تكون حشوة الكبّة داخلها مَطهُوّةً مُسبقاً.

- وضع كميّة من الزّيت في مقلاة عميقة على النّار.

- إضافة القليل من النّشا إلى الزّيت لمنع تفتُّت الكبّة.

- من المُفضَّل وضع الكبّة في الزّيت بعد إخراجها من الفريزر مباشرةً، دون الانتظار حتّى زوال الثلج عنها، فهذا أفضل.

- البدء بوضع حبّات الكبّة ببطء، وذلك حينما تصل درجة حرارة الزّيت إلى الغليان، أو قبله بقليل.

- عدم تقليب الكبّة بالملعقة بعد فترة قليلة من وضعها في الزّيت حيث يبدأ الثّلج بالذّوبان فيتسبّب بالتصاق القشرة بالملعقة، ثمّ تشقُّقها وخروج الحشوة منها.

- يجب عدم وضع كميّة كبيرة من حبّات الكبّة في الزّيت؛ فمثلاً خمس حبّات تكفي؛ كي يسهُل تقليبها، وتأخُذ كلّ واحدة منها حقّها في النّضج، وتكتسب اللّون المطلوب دون أن تلتصق ببعضها البعض.

- عند تماسك القشرة والبدء بأخذ اللون الذهبيّ، يجب خفض النّار لتصبح متوسّطةً؛ حتّى لا تحمرّ الكبّة دون أن تنضج، بعدها يتمّ تقليبها برفق لتكتسب اللّون نفسه من الأعلى.

- عندما يتوحّد لون جهات الكبّة جميعها، وتصبح مقرمشة يتمّ إخراجها من الزّيت، ووضعُها على ورق النشّاف؛ ليمتصّ منها الزّيت.

- وضع الكبّة في الطّبق وتقديمها إلى جانب بعض المُقبِّلات.

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