بعد استخدامه للتجميل... البوتوكس علاج لبطانة الرحم المهاجرة (صور)

التهاب بطانة الرحم أو بطانة الرحم المهاجرة هي حالة مؤلمة تصيب واحدة من كل 10 نساء، وتحدث هذه الحالة المزمنة عندما تبدأ الأنسجة المماثلة لبطانة الرحم في النمو خارج الرحم.

وحتى الآن لا يوجد علاجًا لها، وتشمل العلاجات التقليدية لأعراضها العلاج الهرموني أو الجراحة لإزالة الانسجة الزائدة.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، يعود الألم ليعذب العديد من النساء، بعد الجراحة أو العلاج الهرموني، ولكن الآن توصل العلماء لانفراجه يمكن أن تساعد على تخفيف آلام الملايين.

يعتقد باحثو المعاهد الوطنية للصحة في "ماريلاند" بالولايات المتحدة الأمريكية أن حقن البوتوكس يمكن أن تمنع آلام الحوض لمدة تصل إلى عام.

ويعمل العلاج المعروف باستخداماته التجميلية عن طريق تثبيط إشارات الأعصاب لمنع تقلصات العضلات المستهدفة.

وفي الدراسة التي شملت 13 سيدة مصابة بالتهاب بطانة الرحم وخضعن للجراحة وعانين من الألم لمدة عامين على الأقل، وجد الباحثون أن حقن البوتوكس في الحوض شهريًا لمدة 4 أشهر على الأقل، يؤدي لتحسن ملحوظ.

وقالت جميع المشاركات اللواتي خضعن للعلاج إنهن شهدن انخفاضًا في حدة التشنجات العضلية أو انعدامها أثناء تلقي العلاج، بينما قال 11 من أصل 13 إن آلامهن كانت خفيفة أو اختفت تمامًا.

وقال أكثر من نصف المجموعة إنهن تمكنّ من تقليل استخدامهم للأدوية، وأشارت الأبحاث السابقة إلى أن البوتوكس قد يساعد النساء اللواتي يعانين من أنواع أخرى من آلام الحوض المزمنة، ولكن لم يدرس أحد إمكانية استخدامه لعلاج التهاب بطانة الرحم.

وقالت الدكتورة باميلا "ستراتون"، طبيبة أمراض النساء والباحثة المشاركة في الدراسة: "كانت هذه الدراسة صغيرة، ولذلك هناك حاجة لدراسة الطريقة على نطاق أوسع، وستركز الأبحاث المستقبلية على الآليات الكامنة وراء آلام الحوض المزمنة وفهم أفضل الطرق التي قد يساعد بها البوتوكس في علاج هذه الاضطرابات".

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