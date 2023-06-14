إيفانكا ترامب تكرر فستان كيت ميدلتون .. قصة راقية من تصميم جيني بيكهام

احتفلت أرابيلا حفيدة الرئيس السابق دونالد ترامب بحفل يهودي ديني اسمه بار/بات متسفا، وهو بحسب المعلومات حوله "حفل يقام عند بلوغ الطفل اليهودي 13 من عمره، أي عندما ُيعتبر مكلفا بأداء جميع الفرائض المفروضة عليه حسب الشريعة اليهودية (الهالاخاه).

هذا الحفل يتم الالتزام به في جميع الطوائف اليهودية وهو شائع حتى لدى اليهود العلمانيين". والجدير بالذكر أن إيفانكا تحولت ديانتها إلى اليهودية بعد أن تعرفت على زوجها جاريد كوشنر وتزوجت بمراسم يهودية، ولديهما ثلاثة أطفال.

وقيل إنها منذ أن أصبحت يهودية، بدأت تعمل وفق وصايا اليهودية بحذافيرها منها، أنها تتناول طعام حلال وفق الشريعة اليهودية فقط. وأنها قبل إجراء مراسم اعتناق الديانة، كان عليها اجتياز مرحلة تعليمية طويلة والتعرّف إلى الديانة والشريعة اليهودية في دورة تستغرق مدتها تقريبا عشرة أشهر، تعيّن عليها معرفة أعيادها والاحتفال بها والإلمام بشريعتها في حياتهم اليومية، مثل الصلاة والأطعمة الحلال.

كما تعيّن عليها معرفة طبيعة الحياة اليهودية وفلسفتها، وقراءة قيمها وغيرها. وما لفت الإنتباه في هذه المناسبة الظهور الأول والحصري لميلانيا ترامب بعد الفضائح التي لاقت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

تفاصيل إطلالة إيفانكا ترامب

ارتدت إيفانكا فستان باللون الأزرق السماوي من المصممة البريطانية المفضلة لأفراد العائلات المرموقة والحاكمة حول العالم جيني بيكهام، بقصة راقية عبارة عن فستان طويل يصل طوله إلى حد نهاية القدم ومثني من جهة منتصف أسفل الصدر بدرابيه يوناني فاخر مزين ومزخرف بتطريزات من ذات لون الفستان الأزرق وتدرجات زرقاء جميلة.

وكيب ينسدل ليغطي أعلى جزء من الذراع والكتف أيضا مطرز بتطريزات فخمة. حيث بدت إيفانما مرتاحة فيه ومتألقة باللون الذي جاء مناسبا مع لون بشرتها.

ولم تتجه لجعل الإطلالة منسقة بطريقة مزعجة، بل اكتفت بخاتم ألماسي من "فان كليف آند أربليس". وقد سبق وأن رأينا الأميرة كيت دوقة كامبردج بنفس الفستان في افتتاح حضور فيلم جيمس بوند في لندن ولكن بلون بيج وتطريزات ذهبية اللون وهذه ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها إيفانكا نفس الإطلالة التي ترتديها كيت وعلى ما يبدو فإن إيفانكا تستلهم أسلوبها من أسلوب كيت في الملابس.

ظهور مميز لإيفانكا ترامب بتصميم من أولا جونسون

أطلت سيدة أمريكا الأولى السابقة ميلانيا ترامب بإطلالة باللون الأبيض من المصممة النيويوركية أولا جونسون بفستام مشدود برباط بلاستيكي من منطقة الخصر تشكل على هيئة كورسيه مخفي من مجموعة خريف وشتاء 2024 الجديدة، ونسقت معه سلسلة من الذهب من كارتييه سبق وارتدتها علم 2019 خلا عشاء خيري في العاصمة الاميريكية واشمطن.



