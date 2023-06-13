سمو الأميرة غيداء ترتدي نفس فستان أميرة السويد في الحفل الخيري لمؤسسة الحسين

على ما يبدو، إن فستان العلامة البريطانية "سافيا" هو الخيار المفضل لدى أفراد العائلات الملكية حول العالم فبعد أن رأينا هذا الفستان في حفل زفاف سمو الامير وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله ثلاث مرات.

المرة الأولى على سمو الأميرة الشابة زينة بنت راشد باللون الأزرق السماوي والمرة الثانية على الأميرة السويدية "فيكتوريا"والملكة المستقبلية لمملكة السويد، حيث ارتدت ذات الفستان بذات التصميم لكن باللون الوردي في مراسم اللإحتفالات ومراسم حفل الإستقبال. أما المرة الثالثة فأطلت سمو الأميرة زين بنت الحسين بذات التصميم لكن باللون الأحمر القاني الرائع.

لماذا تختار سيدات العائلات الملكية هذا الفستان؟

منذ ظهور ميغان ماركل في هذا الفستان لأول مرة عام 2017 و 2108 أصبح هذا الفستان صيحة أزياء تتناقل بين أفراد العائلات الملكية حول العالم.

وعلى ما يبدو فإن الخيار الأمثل بالنسبة للإطلالات الملكية يتمثل على هيئة هذا الفستان بالقصة الـ"سيجاريت" والمستقيمة التي تزين منحنيات الجسد وترسم لوحة جمالية فنية بال"كيب" الطويل والأنيق الذي يزيد من فخامة ورقي الإطلالة.

جمال الفستان الذي تزينت به سمو الأميرة غيداء وسر تفردها

أما عن الإطلالة اللامعة والراقية التي تزينت بها سمو الأميرة غيداء بنت طلال، فقد اختارت الذهاب إلى أحد نسخ الفستان الذي تميز بتصميم القصة المستقيمة والتي تحاكي طول وشكل قوام الجسد.

إضافة إلى ال"كيب" الراقي الذي انسدل من ظهر الفستان وسار خلف الفستان على هيئة ذيل طويل زاد من جمال الفستان ورونقه الملكي. وقد اختارت سمو الاميرة اللون الوردي الحار الذي ناسب جو الحفل الصيفي ولائم لون بشرتها بشكل مثالي جدا. واختارت تنسيق الفستان مع قطع مجوهرات : الأولى عبارة عن سوار يد محبب لها بشريط أسود وخرز أزرق وسوار آخر من الخرز الملون، أما أقراط الأذنين فاختارت أقراط باللون الوردي والفضي لإطلالة نهائية راقية ومتناسقة.

أما تصفيفة الشعر فقد اختارت إطلالة شعر راقية بتمويجات امتدت على طول الشعر من أوله حتى الأطراف وبقي منسدلا.