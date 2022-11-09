تحليل الحمل المنزلي يساعد المرأة التي تظهر لديها بعض الأعراض على التأكد من وجود حمل من عدمه، ومهمة تحليل الحمل المنزلي هي قياس مستوى هرمون الحمل (HCG) في البول وخلال السطور التالية سنعرض لكم الإجابة عن التساؤل بعد كم يوم يظهر الحمل في الاختبار المنزلي، والأعراض التي يجب ملاحظتها قبل إجراء اختبار الحمل في المنزل.

بعد كم يوم يظهر الحمل في الاختبار المنزلي

اختبار الحمل المنزلي يعمل على قياس هرمون الحمل في البول، في حالة كانت المرأة حامل يقوم الجسم بإفراز هرمون (HCG) بعد مرور من 7 إلى 12 يوم من تلقيح البويضة، وتصاب النساء بحيرة حول التوقيت المناسب وبعد كم يوم يظهر الحمل في الاختبار المنزلي لتكون نتيجته سليمة، وأطباء أمراض النساء يؤكدون أن الوقت المثالي لأجراء اختبار الحمل في المنزل هي بعد 7 إلى 14 يوم من موعد الدورة الشهرية المتأخرة ليعطي نتائج دقيقة.

وهناك بعض العلامات التي تظهر على السيدة المتزوجة وظهورها يشير إلى احتمالية حدوث حمل، وفي هذه الحالة يجب إجراء اختبار حمل عن طريق تحليل البول ب اختبار الحمل المنزلي للتأكد من حدوث الحمل ومن هذه العلامات:

تأخر الدورة الشهرية عن موعدها المعتاد لمدة تزيد عن 7 أيام.

الشعور بألم في الثدي.

حدوث تشنجات في الرحم في غير موعد الدورة الشهرية.

اضطراب المشاعر مع التعب والارهاق والخمول الشديد.

العلامات السابقة قد تعني احتمالية حدوث حمل، وعليك التأكد عن طريق تحليل البول المنزلي، ونتائج اختبار الحمل عن طريق تحليل البول المنزلي قد تكون صحيحة بنسبة 99 % لكن هذه النسبة تظهر فقط في حالة الاستخدام الصحيح للاختبار، واتباع التعليمات المكتوبة على كل نوع من أنواع التحليل، والتي تكون في أغلب الاختبارات بتجميع عينة من البول ووضعها في اختبار الحمل لعدة دقائق، فإذا كان هناك حمل يظهر خطين في الاختبار، وإذا لم يكن هناك حمل يظهر خط واحد ويجب الاطلاع على بعض ال نصائح قبل عمل اختبار الحمل المنزلي والتي أهمها أن يتم إجراء الاختبار في الصباح الباكر للحصول على النتائج المرجوة.

إذا كانت النتيجة التي ظهرت في اختبار الحمل إيجابية فهو ما يعني حدوث حمل، أما إذا كانت النتيجة سلبية مع وجود الأعراض السابقة فذلك لا يعني عدم حدوث حمل، وفي تلك الحالة يجب التأكد عن طريق الطبيب وإجراء اختبار الحمل عن طريق الدم.

بعد كم يوم من العلاقة يظهر الحمل في الاختبار المنزلي؟

قد لا تستطيع المرأة الانتظار حتى موعد الدورة الشهرية لترى إذا كانت ستتأخر عن موعدها لتجري الاختبار، لذلك يمكن إجراء الاختبار بعد 7 إلى 14 يوم من آخر ممارسة للعلاقة الحميمية، ولكن هذه النتيجة قد لا تكون بنفس دقة نتيجة الاختبار بعد أسبوع من الدورة الشهرية المتأخرة عن موعدها؛ ولكن إذا تم إجراء التحليل المنزلي في وقت غير الأوقات التي تم تحديدها سابقاً قد تكون النتيجة غير صحيحة.

بعد كم يوم يظهر الحمل في الاختبار المنزلي بعد التبويض؟

من التساؤلات التي تحير المرأة المتزوجة هي بعد كم يوم يظهر الحمل في الاختبار المنزلي بعد التبويض وأغلب أطباء النساء والتوليد يؤكدون أن النتيجة في الاختبار المنزلي تظهر بعد 20 يوم بعد التبويض؛ ففي فترة التبويض ينتج أحد المبيضين بويضة ناضجة لاستقبال الحيوانات المنوية لحدوث الإخصاب والحمل، وبعد خروج البويضة من المبيض تكون جاهزة لاستقبال الحيوان المنوي في خلال من 12 إلى 24 ساعة، وإذا تم تلقيحها تصبح بويضة مخصبة.

وعند حدوث علاقة زوجية قبل أو بعد التبويض ( 5 أيام قبل التبويض أو يوم بعدها) تكون هناك فرصة لحدوث الحمل، خاصة أن الحيوانات المنوية تبقى 5 أيام حية في عنق الرحم، وإذا حدث تخصيب ينتج جسم المرأة هرمون الحمل (HCG) من خلايا المشيمة النامية، وبعد ما يقرب من 8 أيام من التبويض يمكن اكتشاف هرمون (HCG)، وقد تحصل المرأة على نتيجة إيجابية قبل موعد الدورة الشهرية، لكن فرصة ظهور نتيجة سلبية خاطئة تكون مرتفعة في ذلك الوقت ولذلك يجب الالتزام بالتعليمات والتوقيت الخاصة بإجراء تحليل الحمل لنعرف بدقة بعد كم يوم يظهر الحمل في الاختبار المنزلي ومدى صحة التحليل.

بعد كم يوم يظهر الحمل في الاختبار المنزلي بعد الابرة التفجيرية؟

ظهرت في الآونة الأخيرة الكثير من التقنيات التي تساعد على الحمل، وتساهم في علاج تأخر الحمل ومن أشهر تلك التقنيات هي استخدام الإبرة التفجيرية، والتي ثبت فاعليتها في زيادة نسبة الحمل، لكن تتساءل الكثير من النساء عن التوقيت الصحيح الذي يمكن فيه عمل تحليل الحمل بعد الإبرة التفجيرية للاطمئنان على فاعلية استخدامها والتأكد من حدوث الحمل.

الإبرة التفجيرية تعزز وتحفز عملية الإباضة وهي تستخدم كعلاج للخصوبة التي ظهرت مؤخراً، وتستخدم الإبرة التفجيرية في ثلاث حالات، الحالة الأولى أثناء الدورة الشهرية ويتم التخطيط لموعد الجماع بشكل دقيق لزيادة فرص إخصاب البويضة، والحالة الثانية أثناء عملية الإخصاب الصناعي أما الحالة الثالثة فخلال عملية التلقيح الصناعي.

لا يوجد فرق في المواعيد المناسبة لتحليل الحمل عند استخدام الإبرة التفجيرية سواء ال 5000 أو 10000 وحدة، ينصح الأطباء بالانتظار لمدة أسبوعين بعد الإبرة التفجيرية قبل إجراء الاختبار في الدم، والانتظار لمدة 21 يوم لإجراء تحليل الحمل المنزلي في البول وحتى نعرف بدقة بعد كم يوم يظهر الحمل في الاختبار المنزلي يجب أن نعرف أن الإبرة التفجيرية تحتوي على هرمونات تدل على وجود الحمل لذلك نتائج تحليل الحمل بعد الإبرة التفجيرية تكون خاطئة إذا تم إجراءها بعد فترة أقل من 7 إلى 10 أيام، حتى يكون الجسم قد تخلص من آثار الحقنة.

في النهاية نرجو أن نكون قد استطعنا الإجابة على التساؤل الذي تطرحه الكثير من النساء حول اجراء اختبار الحمل وبعد كم يوم يظهر الحمل في الاختبار المنزلي والأعراض التي يجب ملاحظتها قبل إجراء الاختبار لتكون النتيجة جيدة وسليمة.