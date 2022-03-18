بعد مخالطة شخص مصاب بكوفيد-19..متى يجب أن تخضع للاختبار ؟

إذا خالطت شخص مصاب بكوفيد-19، فمن المهم أن تخضع للاختبار بعد وقت قصير من الاتصال به، حيث إنها الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت قد أصبت بالفيروس.

وإذا لم يتم فحصك، يمكنك نقل الفيروس إلى أشخاص آخرين دون معرفة ذلك، وهذا لأن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل قبل أن تلاحظ أي أعراض، وفي حالات أخرى، قد لا تظهر عليك الأعراض على الإطلاق.

ماذا يجب أن تفعل إذا تعرضت لكوفيد-19 ؟

إذا خالطت شخص مصاب بكوفيد-19، فإن الاحتياطات التي تحتاج إلى اتخاذها ستعتمد على ما إذا كنت على اطلاع دائم بتطعيمات كوفيد-19، فعلى سبيل المثال أن تكون متطلعًا يعني أنك حصلت على جميع لقاحات كورونا الموصى بها إلى جانب الجرعة المعززة.

إذا لم تكن على اطلاع دائم بلقاحات كوفيد-19

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، إذا تعرضت لكوفيد-19 ولم تكن على اطلاع دائم بتطعيمات باللقاحات، فستحتاج إلى:

الحجر الصحي في المنزل لمدة 5 أيام.

اجر الاختبار، حتى لو لم تكن لديك أي أعراض، وتأكد من إجراء الاختبار بعد 5 أيام من مخالطة شخص مصاب

احترس من الأعراض، حيث حتى لو كانت نتيجة الاختبار سلبية، انتبه لتطور أي أعراض للأيام 10 القادمة

تجنب السفر و لا تخالط الأفراد المعرضين لخطر كبير لمدة 10 أيام

إذا كنت على اطلاع دائم بلقاحات كوفيد-19

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، إذا تعرضت لكوفيد-19 وكنت على اطلاع دائم باللقاحات، فستحتاج إلى:

إجراء الاختبار، فأنت لست بحاجة إلى الحجر الصحي، لكن تأكد من إجراء الاختبار بعد 5 أيام على الأقل من المخالطة

احترس من الأعراض، حتى لو كانت نتيجة الاختبار سلبية

تجنب الأفراد المعرضين لخطر كبير لمدة 10 أيام على الأقل

خذ الاحتياطات إذا كنت بحاجة إلى السفر، وارتدِ قناعًا في جميع الأوقات وابتعد عن الآخرين قدر الإمكان

ماذا يجب أن تفعل إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية ؟

حتى لو لم تكن لديك أعراض، فمن المهم اتخاذ الخطوات التالية إذا ثبتت إصابتك بكوفيد-19:

قم بإخطار الأشخاص الذين تفاعلت معهم مؤخرًا أو تواجدت حولهم

ابق في المنزل لمدة 5 أيام على الأقل بعد نتيجة الاختبار الإيجابية

ارتد قناعًا إذا كنت بحاجة إلى التواجد حول أشخاص آخرين في منزلك

استخدم حمامًا منفصلاً عن الآخرين في منزلك، إن أمكن

النوم في غرفة منفصلة عن الآخرين

احصل على اختبار سريع آخر في نهاية فترة العزل

يمكنك إنهاء الحجر بعد 5 أيام إذا:

كانت نتيجة الاختبار سلبية

لم تصب بالحمى منذ 24 ساعة ولم تستخدم الأدوية لخفض الحمى وتحسنت الأعراض الأخرى لديك

إذا كنت، بعد 5 أيام، لا تزال لديك أعراض أو اختبار إيجابي، فستحتاج إلى الاستمرار في الحجر حتى اليوم العاشر

ماذا يجب أن تفعل إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية ؟

الاختبار السلبي يعني أن مستويات الفيروس ليست عالية بما يكفي ليتم اكتشافها في هذا الوقت، وهذا لا يعني بالضرورة أنك لا تملك الفيروس، ولكي تكون آمنًا وواثقًا من أنك لم تصاب بالفيروس، إليك ما يجب القيام به:

بغض النظر عن حالة التطعيم، ارتد قناعًا عند التواجه حول أشخاص آخرين، حتى في المنزل

ارتد قناعًا حتى تتمكن من اختبار نفسك مرة أخرى

اختبر نفسك مرة أخرى بعد يوم أو يومين بعد الاختبار السلبي

إذا اختبرت السلبية مرة أخرى، يمكنك إنهاء الحجر الصحي

إلى متى ستكون معديًا إذا كان لديك كوفيد-19 ؟

يمكن أن تختلف أعراض كوفيد-19 بشكل كبير من شخص إلى آخر، حيث قد يعاني بعض الأشخاص من أعراض خفيفة جدًا أو لا تظهر عليهم أعراض على الإطلاق، وبشكل عام، تبدأ أعراض كوفيد-19 من 1 إلى 14 يوم بعد المخالطة، ومتوسط الإطار الزمني حوالي 5 أيام.

وإذا كان لديك كوفيد-19، فمن المرجح أن ينتقل الفيروس بعد يوم أو يومين قبل بدء الأعراض، أو 2 إلى 3 أيام بعد بدء الأعراض، ولا يزال من الممكن أن ينتشر فيروس كورونا حتى 10 أيام بعد إصابتك به، أما إذا كان لديك جهاز مناعي ضعيف أو شديد، فقد يكون الفيروس قادرًا على الانتشار لمدة تصل إلى 20 يومًا.

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