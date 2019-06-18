بعضها صادم.. خرافات لا يجب تصديقها عن مسام البشرة

من بين مختلف مشاكل البشرة المؤرقة، تعد المسام ومشاكها هي الأكثر شيوعًا، خاصة انها ترتبط بعدة مشاكل مثل ظهور الحبوب والرؤوس السوداء، وفي حين أنه كثيرًا ما نلجأ إلى الانترنت للبحث عن حلول ونصائح بشأن كيفية التخلص من مشاكل المسام وتقليص حجمها، إلا أنه في الواقع هناك العديد من تلك النصائح ليست صحيحة، وهناك الكثير من الخرافات بشأن المسام قلما من يعلم عنها شيئًا.

لذا، ومن خلال مجلة "بيزنس انسايدر"، نقدم لكم خرافات لا يجب تصديقها عن مسام البشرة:

المسام تنفتح وتنغلق

على عكس الاعتقاد الشائع، استخدام البخار وبعض الأقنعة أو ممارسة الرياضة، لن يتسبب في فتح المسام، حيث أوضح الخبراء أن المسام لا تنفتح أو تنغلق، ولكنها قد تتمدد.

يوضح الخبراء أن المسام هي عبارة عن فتحات ناتئة تحتوي على بصيلات شعر وغدد دهنية أسفلها، وتلك الغدد هي المسؤولة عن انتاج أو افراز زيوت البشرة المعروفة باسم الـ "زهم"، ولكن احيانًا ما يحدث في افراط في افراز الزهم، والذي عادة ما يحدث لدى أصحاب البشرة الدهنية، مما يتسبب في تراكم الدهون في البشرة.

هذا ويحدث تمدد للمسام، نتيجة انسدادها وتراكم الزهم بسبب عدم وجود مخرج له، وفيما يتعلق باستخدام البخار، كشف الخبراء أن ذلك لا يساعد على فتح المسام كما نعتقد، بل تؤدي الحرارة إلى زيادة تراكمات المسام وظهورها على سطح البشرة.

انسداد المسام يعني أن عدم نقاء البشرة

وفقًا للخبراء، تلوث الهواء والأتربة وما شابه ليس السبب وراء انسداد المسام، بل السبب يكمن فيما يُعرف بالـ "زؤان "، وهو مصطلح يشير إلى جريبات الشعر المسدودة في الجلد.

أي أن تلك النقاط الصغيرة السوداء ليست عبارة عن أوساخ، بل هي في الحقيقة تراكمات للجلد الميت والزهم أسفل الجلد.

كل مسام واضحة هي رؤوس سوداء

عكس ما يعتقده الكثيرين، حيث إن الرؤوس السوداء تحدث عندما تؤدي خلايا الجلد الميتة إلى انسداد عملية تمدد المسام، مما يُصعب عملية خروج الزهم، وبمرور الوقت يؤدي ذلك إلى اخراج او ابراز ذلك الزهم على سطح البشرة، والذي بمجرد تفاعله نع الهواء، يتأكسد ويظهر بذلك اللون الأسود.

هذا وأن شكل المسام الواضح، كثيرًا ما يكون إلا إظهار للغدد الدهنية الطبيعية الموجودة بالبشرة.

البشرة الجافة لا تعاني من الرؤوس السوداء او زيادة حجم المسام

البشرة الدهنية ليست الوحيدة التي قد تعاني من الرؤوس السوداء أو زيادة حجم المسام، بل البشرة الجافة أيضًا، حيث أن حجم المسام يرتبط بالعديد من العوامل، بما في ذلك، الهرمونات والعوامل الوراثية، بالإضافة إلى التضرر من الشمس والشيخوخة.

المكياج يسد المسام

هذا الاعتقاد شائعًا للغاية لدى السيدات، ولكنه ليس صحيحًا كاملًا، حيث يوضح الخبراء أن مكونات معينة في بعض المستحضرات قد تسبب تهيج للبشرة ولكن بطريقة تحفز الزؤان.

هذا وأشار الخبراء إلى ضرورة الانتباه إلى وجود مصطلح " غير كوميدوغينيك" Non-comedogenic، على المستحضرات، والذي يشير إلى عدم تسبب المنتج في انسداد المسام.

وبالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، أوضح الخبراء أيضًا أن غسل الوجه كثيرًا لا يمنع انسداد المسام كما أن المقشرات الكيميائية وأدوات شفط دهون البشرة لا تساعد في تنظيف المسام بشكل كلي.

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