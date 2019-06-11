10 نصائح بسيطة لتسمين الوجه 

الوجه عنوان جمال المرأة لذلك فهي تحرص دائماً على جعله أكثر نضارةً وجمالاً، ويحدث أحياناً أن يخسر الوجه امتلاءه عند فقدان الوزن بشكلٍ كبيرٍ، ويصبح شاحباً في بعض الأحيان، مما يسبب التوتر والإزعاج الكبير للمرأة، فالوجه الممتلئ والسمين علامة من علامات نضارة البشرة وجمالها وهذه الصفة تسعى المرأة جاهدةً للحصول عليها.

ومن أبرز الطرق البسيطة لتسمين الوجه هي اللجوء إلى الأطعمة والمأكولات التي تعيد للوجه اكتماله والتي سنتحدث عنها في المقال:

1- التقليل من وضع المكياج على الوجه للسماح له بالتنفس بالإضافة إلى ضرورة مسحه عن الوجه قبل الذهاب إلى النوم.

2- تجنب التدخين وشرب الكحول؛ لأنّ هذه العادات يمكن أن تقلل من مرونة الجلد وتجعل البشرة تبدو أقدم من عمرها.

3- الحرص على شرب كميةٍ وافرة من الماء طوال اليوم للحفاظ على رطوبة الجسم.

4- الحرص على وضع واقي الشمس على الوجه لحماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

5- الحرص على إبقاء الخدود والوجه مرطبة جيداً لمنع ترهّل الجلد.

6- تناول الأطعمة مثل المكسرات والبذور مع الدهون الصحية للحصول على بشرة ناعمةٍ وصحية.

7- تجنب استخدام القشة لشرب العصائر؛ لأنها يسبب شفط الخدين إلى الداخل وبالتالي نحافة الوجه.

8- ممارسة تمارين خاصة للوجه والتي تساعد على تسمينه مثل نفخ البالون حيث إنّه يعمل على شد عضلات الوجه.

9- الحرص على النوم لساعاتٍ كافية حيث لا تقل عن 8 ساعات يومياً، والابتعاد قدر الإمكان عن السهر الكثير.

10- الابتعاد عن الحميات والأنظمة الغذائية القاسية لتخفيف الوزن، واتباع أنظمةً صحية مع ممارسة الرياضة.

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