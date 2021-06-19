بعيدا عن الحمل .. أسباب تأخر الدورة الشهرية

عندما تتأخر الدورة الشهرية، تعتقد معظم النساء أن الأمر بسبب الحمل، ولكن الحقيقة أن هذا ليس السبب الوحيد لتأخر الدورة الشهرية، فقد يتأخر الحيض لأسباب مختلفة ليس لها علاقة بالحمل كما يلي:

التوتر

التوتر والإجهاد النفسي المزمن هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لتأخر الدورة الشهرية أو عدم انتظامها، حيث يسبب التوتر اختلالات هرمونية كبيرة وينشط الكورتيزول الهرموني الذي يمكن أن يمنع الدورة الشهرية.

متلازمة تكيس المبايض

تعتبر هذه المتلازمة شائعة للغاية بين النساء، ولكن معظم النساء لا تعرف عنها شيئا، وهي يمكن أن تؤدي إلى اختلالات هرمونية في الجسم، وتشمل أعراضها نمو الشعر في الوجه وزيادة الوزن المفاجئة وحب الشباب.

حبوب منع الحمل

تشمل الآثار الجانبية لأخذ حبوب منع الحمل تأخر الدورة الشهرية، فإذا كنت تتناولين حبوب منع الحمل بشكل متكرر، فقد تستغرق دورتك الشهرية 3 أشهر حتى تعود إلى طبيعتها.

فقدان الوزن المفرط

إذا كنتِ تمارسين تمارين رياضية كثيفة وفقدت كمية كبيرة من الوزن في فترة قصيرة، فقد يؤدي ذلك إلى تفويت الدورة الشهرية بينما يمر الجسم بتغيرات هرمونية، حيث يمكن أن يؤدي فقدان الوزن المفرط بسبب التمارين الشاقة إلى تقليل الدهون في الجسم وانخفاض مستويات هرمون الاستروجين مما يساهم في عدم انتظام الدورة الشهرية.

ضعف الغدة الدرقية

يمكن أن تسبب المشاكل المتعلقة بالغدة الدرقية مثل قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية لتأخير الدورة الشهرية، حيث تفرز الغدة الدرقية هرمونات تساعد في تنظيم توازن الجسم، وفي حالة عدم توازنها، يمكن أن تتسبب في تأخر الدورة الشهرية أو تفويتها.

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