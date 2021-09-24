بكاء الطفل بشكل هستيري عند استيقاظه..فما العمل؟

إذا كنت أمًا جديدة، فأنت تعلمين أن نوم طفلك الرضيع بشكل سليم هي كذبة كبيرة، فالأطفال يتأوهون ويسعلون ويتنهدون ويهتزون، ولكن ما قد لا تتوقعينه بصفتك أمًا جديدة هو بكاء الطفل بشكل هستيري عند استيقاظه في منتصف الليل.

وفي الواقع يعتمد سبب بكاء الطفل بشكل هستيري في منتصف الليل إلى حد كبير على عمره، حيث أنه غالبًا ما يستيقظ حديثو الولادة لأسباب مختلفة تمامًا عن الأطفال في عمر 4 أشهر، لذا إليك من خلال هذه المقالة ما يمكنك فعله حيال ذلك.

أسباب بكاء الطفل بشكل هستيري عند استيقاظه

يعد الأطفال أكثر عرضة لهذه الاضطرابات الليلية المزعجة من البالغين، وفي الغالب لأن هناك الكثير من الأسباب التي قد تؤدي إلى بكاء الطفل، ومن الأسباب الأكثر شيوعًا:

الجوع

غازات البطن

التسنين

بيئة غير مريحة

المرض

عدم النوم جيدًا

الكوابيس

كيفية تهدئة بكاء الطفل في الليل

عندما يستيقظ طفلك فجأة وهو يبكي في الليل، هناك بعض الخطوات السريعة التي يمكنك اتباعها في محاولة لمعرفة موطن الخلل، وهذا لأنك لا تستطيعين حل المشكلة إذا كنت لا تعرفين ما هي، وفيما يلي بعض الطرق:

- تأكدي من أن طفلك قد تمت تلبية احتياجاته الأساسية، فمثلًا هل تمت تغذية طفلك؟ هل يشعر بالدفء أم البرودة؟ حسنًا، أحيانًا يكون الحل بسيطًا مثل إطعام طفلك أو تغيير حفاضاته أو لفه جيدًا.

- حاولي تقييم ما إذا كان طفلك الرضيع يعاني من ألم جسدي، حيث إذا كان طفلك يمضغ كل شيء أثناء النهار، فمن المحتمل أن يكون في مرحلة التسنين، وقد يساعد القليل من تدليك اللثة في تخفيف الألم، أو مثلًا يمكن أن يكون الطفل يعاني من غازات البطن، وهنا يوصي الخبراء بإجراء تمرين الركلات على الدراجات لطفلك أو إعطاؤه بعض الأدوية التي تخفف هذه الحالة ولكن بعد استشارة الطبيب.

- قومي بقياس الاستجابة العاطفية لطفلك تجاه ظهورك في غرفة نومه في منتصف الليل، فإذا كان سعيدًا برؤيتك فمن المحتمل أن يكون لديه قلق الانفصال، وإذا استقر بمجرد أن تحمليه أو بمجرد أن تضعي اللهاية في فمه، فهذا يعني أنه يعتمد على هذه الطرق للنوم.

متى يجب التحدث إلى الأخصائي؟

في الحقيقة كل مخاوف النوم المتعلقة بطفلك يمكنك حلها في المنزل، وقد لا يكون من السهل القيام بذلك، ولكن بكاء طفلك بشكل هستيري عند استيقاظه ليلًا ليس شيئًا يتطلب زيارة الطبيب.

ومع ذلك، إذا كان طفلك يبدو مريضًا، أو لا يأكل أو يتبول بشكل طبيعي، أو كانت درجة حرارته 38 أو أعلى، فربما يجب عليك مراجعة طبيبك على الفور، للحصول على النصائح المهمة، ولاستبعاد أي مشكلات جسدية تتعلق بطفلك وقد تكون هي السبب في استيقاظه ليلًا.

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