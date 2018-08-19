بلع اللسان: الأسباب، وطرق إسعافه!

من أسباب بلع اللسان حدوث هبوط في نسبة السكر في الدم

اللسان هو عبارة عن عضو من أعضاء الجسم يتواجد في الفم ومكون من مجموعة من الألياف العضلية، وتكون وظيفته في المساعدة على الكلام وابتلاع وتحريك الطعام . ما يحدث في خلال بلع اللسان هو أنه لخلل ما في الجهاز العصبي للشخص المعني يتم حدوث تشنجات عصبية يصاحبها فقدان للوعي، وبالتالي فإن الجسم يرتخي وترتخي عضلاته، ومنها أنَّ الفك واللسان بالإضافة إلى لسان المزمار تتعرض للإرتخاء، وهذا يتسبب بأن تسقط قاعدة اللسان في المجرى التنفسي للشخص، وهذا بدوره يؤدي للاختناق ومن ثم إذا لم يتم إسعاف الشخص المصاب وبسرعة فإن الشخص يتعرض للوفاة، وفي هذا المقال سنتحدث عن أسباب بلع اللسان، وكيف يتم ذلك، والاسعافات الأولية:

أسباب بلع اللسان:

-حدوث اختلاف في نسبة عنصر البوتاسيوم وعنصر الصوديوم في الدم .

- حدوث هبوط في نسبة السكر في الدم .

- حدوث إصابة بالرأس وأيضاً حدوث إرتجاج في الدماغ، حيث يمكن تؤدي إلى أن يفقد المصاب وعيه وان يحدث اختلال في وظائف الدماغ وإختلال في التيارت العصبية والشحنات الكهربائية وبالتالي حدوث تشنجات عصبية حادة .

- حدوث قصور مفاجئ في الدورة الدموية كما يحدث في حالة الرجفان الأذيني .

كيف يحدث بلع اللسان:

- يفقد الإنسان وعيه.

- يرتخي جسم الإنسان بشكل كامل، وبالطبع يشمل هذا الارتخاء منطقة الفكر كما اللسان وما يعرف بلسان المزمار.

- وثم تسقط قاعدة اللسان في مجرى الهواء وتسده.

الإسعافات الأولية التي يجب علينا إتباعها لمن يصاب ببلع اللسان:

1- المحافظة على الهدوء وعدم الإصابة بالفزع ونخص بالذكر هنا المسعف الذي سيقوم بالإسعافات الأولية للمصاب.

2- على المسعف إمالة رأس المصاب إلى الأمام والضغط على الفك السفلي لدى المصاب.

3- محاولة دفع زاوية فك المصاب الأمامية، وعلى الأرجح أنه سيرجع المصاب لوضعه الطبيعي.

4- إذ باءت المحاولة السابقة بالفشل يجب إمالة الرأس إلى الأمام ومحاولة جعل ذقن المصاب في أعلى مستوى ممكن.

5- ومن ثم محاولة فتح فم المصاب وذلك عن طريق تحريك فكه السفلي باتجاه الأسفل، ثم وضع السبابة والإبهام خلف اللسان وشده للخارج.

6- إذا كان من الصعب إرجاع اللسان فيجب وعلى الفور مساعدة المريض على التنفس وذلك عن طريق إدخال أنبوب للتنفس.

7- يجب على المسعف الحذر الشديد عند استخدام أصابعه، إذ من الممكن أن يطبق فم المريض على أصابع المسعف فجأة.

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