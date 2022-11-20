بمناسبة اليوم العالمي للرجل ...9 نصائح صحية بعد مرحلة الأربعين

يحتفل العالم باليوم العالمي للرجل في 19 نوفمبر، وتم تحديد هذا اليوم تحديدًا بسبب معالجة قضايا الشباب والكبار، وأيضاً تسليط الضوء على مساهمة الرجال في الحياة والدور الإيجابي الذي يقوم به، بالإضافة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين.

لا يختلف الرجل عن المرأة بأي شيء، فهو يحرص بشكل دائم على الإهتمام بصحته وجماله، اليوم سندخل إلى عالم الرجل وسنطلعك على نصائح صحية بعد مرحلة الأربعين، أهم أسراره الجمالية:

9 نصائح صحية بعد مرحلة الأربعين

يجب على الرجل ممارسة رياضة المشي لأنه مفيدة للرئة وتنظم دقات القلب، بالإضافة إلى أنها تزيد نشاط الدورة الدموية، وتقوي عضلات الجس، وتخلصه من السعرات الحرارية.

ينصح بالاهتمام بعنصر الكالسيوم عن طريق الغذاء وأخذ الفيتامين بشكل مستمر وذلك لتعزيز صحة العظام والحد من الإصابة بهشاشة العظام عن طريق تناول الألبان والأجبان والخضار الخضراء.

الابتعاد عن الأملاح قدر المستطاع للحفاظ على مستوى الضغط والإكثار من تناولالفواكة والخضروات.

تناول الأطعمة والفيتامينات الغنية بالبوتاسيوم لتنظيم عمل الجهاز العصبي والعضلات، وأيضاً يحمي من السكتات الدماغية، وينظم مستوى ضغط الدم.

الإقلاع عن التدخين لتجنب الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.

الحفاظ على مستوى السكر في الدم.

تناول الأغذية الغنية بالألياف لتجنب الإمساك.

الالتزام بالفحص الدوري للوقاية من الأمراض.

توفير الأغذية المهمة والتي تحتوي على البروتين لأنها تساعد على بناء أنسجة الجسم والعضلات وتمنع تقلص العضلات.

نصائح جمالية للرجل

الاهتمام بالأسنان وذلك عن طريق الذهاب بشكل دوري ولا تنسى عزيزي الرجل الاهتمام بباضهم لتحصل على ابتسامة لا تقاوم.

الاهتمام بصحة عيونك وذلك بوضع قطرات مرطبة لمنع جفافهم واحمراراهم.

تناول غذاء صحي ملىء بالبروتين والألياف والإكثار من تناول الخضار والفواكة، ولا تنسى تناول الأسماك 3 مرات أسبوعياً.

ممارسة الرياضة بشكل مستمر خصوصاً رياضة المشي أو السباحة لتجنب الوزن الزائد وبروز الكرش.

الاهتمام ببشرتك لتجنب جفافها خصوصاً في فصل الشتاء عن طريق وضع واقي شمس ووضع مرطبات للبشرة.

الاكثار من شرب الماء.

عدم الإفراط في تناول الحلويات لأنها تؤثر بشكل سلبي على بشرتك.

الاهتمام بالنظافة الشخصية مثل تقليم الأظافر وتسريحة الشعر ووضع عطر مناسب لك.

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