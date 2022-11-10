هل هناك دورة شهرية للرجل؟ هناك 99% من الرجال لا يعرفون أن هناك دورة شهرية للرجال، الدورة الشهرية عند الرجل موجودة منذ أن خلقنا، لكن هذا المصطلح "الدورة الشهرية للرجال" تستقبل بموجة رفض عالية من قبل الرجال.

الدورة الشهرية للرجال أو ما يسمى علمياً "التستوستيرون" وهو هرمون الذكورة الموجود عند الرجال والذي يكون 90% من فعاليته مثل بناء العضلات، العصبية، والحركة، ظهور الشعر، القوة، وهذا الهرمون يكون في مطبات صعود ونزل، وهناك مرحلة من مراحل الشهر يهبط هذا الهرمون التستوستيرون هرمون الذكورة إلى مرحلة جدًا ضئيلة، وهذا الهرمون مسؤول عن القوة، والدليل على ذلك أن الرياضيين قبل البطولات أو في الماراثون والأولمبيات يستخدمون هرمون التستوستيرون المصنع، وهذا الهرمون مسؤول عن الفعاليات الرياضية التي تم ذكرها سابقاً.

أيام الدورة الشهرية للرجال

بعض الأبحاث ذكرت أن أيام الدورة الشهرية للرجال غير ثابتة فهي تتغير، لكن تأتي ثابتة في 14-15-16 وتختلف من شخص لشخص، وفي الدين الإسلامي يوجد صيام الأيام البيض من أجل تخفيض السوائل في الجسم، ونجد أن بعض الأشخاص يقدم على عمل الحجامة في 16-17-18.

وفي راي مغاير، قال عدد من الباحثين إن الدورة الشهرية للرجال في الغالب تكون يومية ليست شهرية.

هرمون التستوستيرون عند الرجال

الهرمون الطبيعي الموجود عن الرجل هرمون التستوستيرون ينخفض إلى درجات ضئيلة،بالتالي عندما يكون هرمون التستوستيرون متوسط أو مرتفع يعطي فعاليات القوة وبالطبع سوف يعطينا فعاليات معاكسة مثل الكسل والخمول، تعب، آلام في الظهر، والركبة،العصبية، الاكتئاب، لا مبالي، وبالإضافة إلى أغلب مفاصل الجسم.

أعراض هرمون التستوستيرون عند الرجال

فقدان في شعر الجسم.

تراجع القوة العضلية وضمور في العضلات.

زيادة الدهون في الجسم.

هشاشة في العظام.

انخفاض في الرغبة الجنسية.

ضعف الانتصاب.

انخفاض عدد الحيوانات المنوية.

تضخم في أنسجة الثدي.

كيف تحدث الدورة الشهرية عند الرجل؟

أثبت الأطباء أن هناك دورة شهرية للرجل ، والدورة الشهرية عند الرجل تحدث كل 30 يوم أو 35 أو 40 يوم، ويصبح عند الرجل خمول وملل، تعب، مما يؤدي إلى هبوط قوي في هرمون التستوستيرون.

نصائح للرجال عند حدوث الدورة الشهرية

عند حدوث الدورة الشهرية عند الرجل أي عندما تشعر بالخمول والتعب والكسل يجب عليك الراحة وعدم الخروج من المنزل.

الإكثال من تناول الفواكة.

يجب على الزوجات ترك الرجل خلال هذه الفترة وعدم التحدث معه بكثرة.

الاعتزال قدر المستطاع لأنه الرجل في هذه الفترة يكون عصبي.

شرب الأعشاب مثل اليانسون والبابونج.

الإكثار من شرب الماء.

من الأفضل عمل فحوصات دورية مثل فيتامين د، الحديد، الكالسيوم.

متى تبدأ الدورة الشهرية عند الرجل؟

تبدأ الدورة الشهرية عند البلوغ الشاب، وعند ارتفاع هرمون التستوستيرون وانخفاضه.

علامات وجود دورة عاطفية عند الرجل

حالة نفسية متوترة

اللامبالاة

استنفار عالي

التجاهل

صداع

آلام في الجسم

أوجاع في الرقبة

الصمت

عدم التفاعل

العزلة

إذا كان متزوج ينعزل عن الزوجة.

هل تأثير الدورة الشهرية عند الرجل مثل المرأة؟

الرجل خلال الدورة الشهرية يتأثر أكثر من المرأة، لأنه المرأة تاثيرها يكون واضح أما الرجل تأثيره غير واضح، وأجريت دراسة في الولايات المتحدة أن 65% إلى 85% تبين أن أغلب حالات العنف والعصبية، القتل، الضرب، السرقة وأغلب حالات الطلاق تكثر خلال فترة الدورة الشهرية.

أسباب نزول الدورة الشهرية يوم واحد فقط وتوقفها

أسباب تقدم الدورة الشهرية عن موعدها