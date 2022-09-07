4 مشروبات طبيعية للاعبين قبل مباريات كأس العالم

ما هي المشروبات الطبيعية وغير المضرة التي تعطي لاعبي كرة القدم الطاقة؟ ما هو المشروب السري للاعبين المحترفين؟ إذا لم تسمع عنهم من قبل أو لم تقم بتحضيرهم من قبل، هذه فرصة ذهبية ومناسبة قبل بدء مباريات كاس العالم 2022.

ويمكنك تحضير مشروبات طبيعية قبل مباريات كأس العالم من مكونات طبيعية، وتعتبر هذه المشروبات الطبيعية مزودة للاعبي كرة القدم بالطاقة والنشاط، ويمكنك تحضيرها في المنزل بكل سهولة من خلال اتباع المكونات والخطوات الآتية:

6 مشروبات طبيعية للاعبين قبل مباريات كأس العالم

المشروب الأول قبل مباريات كأس العالم

كأس من اللبن، شوفان،زبيب، ملعقة نحل طبيعي، وإضافة نبتة الجنسنج، نضع كل هذه المقادير في الخلاط ويخلط جيداً ثم يشرب صباحاً ومساءاً.

المشروب الثاني قبل مباريات كأس العالم

كاس من اللبن، 7 تمرات، ملعقة عسل نحل بالجنسنج، نضع كل هذه المقادير في الخلاط ويخلط جيداً ثم يشرب صباحاً ومساءاً.

المشروب الثالث قبل مباريات كأس العالم

هذا المشروب حجمه كبير ويعطي طاقة، إحضار لتر ماء وتقسمه لفترات متتالية، تأخذ ثلث قبل التمرين بنصف ساعة، وثلث خلال التمرين أثناء فترة الراحة، وثلث بعد انتهاء التمرين، وهذا المشروب مكون من ماء، 5 ليمونات او يمكنك استبدال الليمون بحبتين من البرتقال، ربع ملعقة حجم صغير ملح، وملعقة عسل بالجنسنج والذي سوف يكون عنصر مشترك في جميع المشروبات التي ذكرت من قبل، وتضعهم في الخلاط، ومن فوائد هذا المشروب يعوض الأملاح المعدنية التي ممكن أن تفقدها خلال التمرين.

المشروب الرابع قبل مباريات كأس العالم

نضع في الخلاط 2 حبة بنجر،2 حبة جزر، كوب ماء بارد، ثم نخلطهم جيداً، ومن فوائد عصير البنجر والجزر تعويض الجسم بالفيتامينات والمعادن الناقصة، يحافظ على البصر ويعالج الأنيميا، ويقلل السموم التي تصل إلى الكبد.

مشروب سري للاعبين المحترفين وطريقة صنعه في البيت

مكونات المشروب السري للاعبين المحترفين هو الماء، مصدر للنشويات، أملاح معدنية مثل البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم، واخيراً نضيف للمشروب نكهة مميزة.

فوائد الأملاح المعدنية للاعبي كرة القدم

تعتبر الأملاح المعدنية "البوتاسيوم، الصوديوم، الكالسيوم، المغنيسيوم" مهمة ويحتاجها جسم اللاعبين بكميات ضئيلة وكميات صغيرة، واللاعبين يحتاجونها بصورة أكبر لأنه اثناء الرياضة يعرق جسمهم بصورة كبيرة، والعرق يأخذ معه كمية من الأملاح المعدنية والتي تعرف اللاعبين إلى خطر الإصابة والإرهاق العضلي والشد العضلي وكل المشاكل التي من الممكن أن تحدث معهم.

لماذا لا يشربون لاعبي كرة القدم الماء؟

لأنه الماء العادية لا تحتوي على الأملاح المعدنية، وبالإضافة إلى أن الماء لا تحتوي على النشويات، وايضاً الماء العادية لا تحتوي على الفيتامينات التي يحتاجها الجسم مثل الفيتامينات الرياضية التي ذكرناها مسبقاً.

وفي عام 2014 تم جمع أبحاث ودراسات من المشاركين والمتطوعين، وجدوا أن 82% من اللاعبين أدائهم يزداد من خلال المضمضة من المشروب السري والرياضي الذي يحتوي على الأملاح المعدنية والنشويات ونتائجه مضمونه.

لماذا يكتفي البعض من المضمضة فقط؟

يكتفي بعض لاعبي كرة القدم من المضمضة فقط من المشروب الرياضي بدل من شربه بسبب تجنب التشتيت وعدم التركيز ويقلل من اتخاذ القرارات عندهم، ولأنه ممكن أن تسبب تقلصات في الأمعاء، وازدياد دخول الحمام.

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