بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: 10 أطعمة لتسمين الوجه

الخدود السمينة تعطي الوجه مظهراً جذاباً وأكثر صحة من الوجه الضعيف الذي يوحي بالهرم والتقدم بالسن أو الضعف والمرض، فالأطفال لديهم خدود ممتلئة وردية، تعطيهم جمالاً وبراءةً لا مثيل لها.

ويرغب البالغون أيضاً بالحصول على الخدود الممتلئة التي تدل على الصحة، ولهذا قد يلجأ البعض لإجراء العمليات التجميلية وإبر البوتكس لتسمين الوجه، وقد يلجأ البعض إلى الطرق الشعبية الطبيعية، بالإضافة إلى تمارين الوجه، وبعض أنواع الفيتامينات التي تعطي الوجه الامتلاء المرغوب به، وفي هذا المقال نقدم لكِ سيدتي مجموعة أطعمة لتسمين الوجه:

1- الألوفيرا

تناول ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا لمدّة 90 يومًا يُظهر تحسنًا في مرونةِ الوجه، ممّا قد يُساعد على الحصول على خدود ممّتلئة.

2- التفاح

يحتوي التفاح على مضادات للأكسدة وكلّ من فيتامين أ، وفيتامين ج، ومجموعة فيتامينات ب، ممّا يَمنع تلف الأنسجة، ويحتوي أيضًا على الكولاجين والإيلاستين اللذان يُحافظان على نعومةِ البشرة ويجعلانها منتفخة.

3- العسل

يحتوي العسل على العديدِ من العناصر الغذائيّة ومضادات الأكسدة، فقد ظهر أنّ تناول ما بين 9-10 ملاعق كبيرة من العسل يوميًّا يُفيد الجلد.

4- الحليب

يُعدّ الحليب مصدرًا غنيًّا بالعناصرِ الغذائيّة التي تُعزز من صحةِ البشرة، مثل: الأحماض الأمينيّة، والكالسيوم، والريبوفلافين المعروفة بفيتامين ب2، والبروتين، وكلّ من فيتامين أ، وفيتامين د، لذا يُفضل شرب ثلاثة أكواب من الحليب يوميًا.

5- المكسرات

تحتوي المكسرات والبذور على دهونٍ صحيّةٍ، وقد ظهر أنّها مفيدة للبشرة، فتناول المكسرات والبذور قد يُظهر البشرة أصغر سنًا.

6- الأطعمة الغنيّة بالكربوهيدرات

تعمل الكربوهيدرات على تحَسين الصحة وزيادة طاقة الجسم، أما الأطعمة قليلة الكربوهيدرات فيؤدي إلى حرق الدهون، ممّا يُضعف البشرة، لذا لتسمين الوجه يجب تناول الأطعمة الغنيّة بالكربوهيدرات بشكل متكرر.

7- السمسم

يعتبر السمسم من المواد الغذائية المفيدة جداً، والتي تتخلص من نحافة الوجه؛ لاحتوائه على العديد من الزيوت المهمة، بالإضافة إلى أنّه يعطي البشرة النعومة والنضارة، ويفضل تناول ملعقة صغيرة من بذور السمسم، بمعدل مرتين أسبوعياً.

8- كوكتيل الفواكه

يعد خليط الموز والتفاح والعنب والخيار، من أفضل الخلطات التي لها دورٌ في تسمين الوجه؛ لاحتوائه على فيتامين أ، ب، ج، بالإضافة إلى وجود مضادات الأكسدة، والكولاجين والإيلاستين، ولهذا ينصح بتناول هذا الكوكتيل يومياً.

9- التمر

من الأفضل تناول سبع حبات من التمر كلّ يوم إلى جانب كوب من الحليب.

10- التفاح والجزر والليمون

ويتم ذلك من خلال خلط عصير كل من 3-4 شرائح من التفاح مع عصير 4 شرائح من الجزر وملعقة واحدة من عصير الليمون، ويشرب هذا العصير يومياً كل صباح للحصول على أفضل النتائج.

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