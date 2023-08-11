بعد حصولها على لقب أجمل ممثلة في كل الأوقات.. أجمل إطلالات مريم أوزرلي

تم اختيار الفنانة التركية من أصول ألمانية مريم أوزرلي هذا العام كواحدة من أجمل الممثلات بكل العصور، بقائمة تضم مجموعة من أكثر الأسماء شهرة بمجال التمثيل النسائي.

واشتهرت الممثلة الجميلة من خلال أدائها لدور السلطانة هويام بمسلسل “حريم السلطان”، وتميزت بجمالها الدائم وظهورها المميز على الشاشة.

ولدت مريم بموهبة تمثيل رائعة وطبيعية، ومنذ بداية مشوارها تلقت إشادة كبيرة من الجمهور والنقاد على حد سواء، وقد شاركت بالكثير من الأعمال التليفزيونية الدرامية والسينمائية.

وبدراسة حديثة قامت “ورلد أوف ستاتيستيكس” بنشرها أفادت بأنه قد تم اختيار أوزرلي كواحدة من أجمل ممثلات العالم بجميع الأوقات، وذلك إلى جانب العديد من الأسماء الأيقونية كالراحلات”مارلين مونرو، وغريس كيلي”، وغيرهن من الممثلات مثل مونيكا بيلوتشي، كيت بيكنسيل، أنجلينا جولي، تشارليز ثيرون.

نستعرض لك في هذا المقال أجمل إطلالات أيقونية أطلت بها في مختلف المناسبات.

مريم أوزرلي بـ إطلالة أنيقة من برادا



في أحدث جلسة تصوير أجرتها الفنانة التركية الجميلة اختارت تنسيق إطلالة من العلامة الإيطالية برادا من المصمم راف سيمونو وميوشيا برادا من مجموعة ربيع وصيف 2023 باللون البيج بقماش الساتان اللامع.

جاءت القطعة العلوية مزدانة بتطاريز فاخرة باللون الأسود من المخمل والفراء الأرنبي وحملت شعار العلامة الشهيرة. ونسقت الإطلالة مع حقيبة مثلثة الشكل مستوحاة من رمز العلامة الإيطالية الهندسي.

إطلالة أنيقة خلال حفل توزيع جوائز أفضل أزياء للمشاهير

خلال حضورها فعاليات حفل (Amfar) الخيري السنوي الذي يقام مباشرة بعد مهرجان كان السنيمائي أطلت الفنانة التركية بإطلالة باللون الأزرق السماوي الراقي الذي لائم "تون" بشرتها بشكل جميل وأنثوي.

وجاء الفستان بقصة ضيقة، مجسمة ومستقيمة من المصمم الأمريكي الشهير "أوسكار دي لارينتا" بتفاصيل راقة من جهة الصدر وأكمام بقصة "أوف شولدر" زينت الإطلالة.

وكانت الإطلالة غاية في الجمال بخيار المجوهرات من "ميزون ياس" بعقد ألماسي فاخر وأقراط أذنين منسدلة وخاتم بأحجار الألماس الفاخرة. كما أكملت الطلة الجمالية بتسريحة كعكة مرفوعة بشكل متوسط وغرة أمامية.

إطلالة راقية باللون الأزرق الملكي

خلال احتفال "بلو دايموند" في اسطنبول-تركيا، اختارت مريم أورزلي إطلالة أنيقة باللون الأزرق الملكي من علامة تركية "أوزارن" بتفاصيل راقية ومزدانة بتفاصيل من الـ"دونتيل" الأسود الذي احتضن الخصر وصولا إلى فتحة ساق واحدة عالية تصل إلى أعلى الركبة.

كما نسقت الإطلالة مع عقد ألماسي من العلامة الراعية للحفل المقام. وللمزيد من الدراماتيكية في الإطلالة اختارت قفازات سوداء شفافة أبرزت جمال الخاتم وسوار اليد الألماسي الفاخر.