سر نقاء بشرة نيكول كيدمان من نيوتروجينا بـ25 دينار أردني فقط

إذا كنت قد شاهدتي مسلسل Big Little Lies ، من المحتمل أن يكون الموسم الماضي قد ترك لك بعض الأسئلة الملحة والعميقة مثل، كيف تحافظ نيكول كيدمان بالضبط على بشرة البورسلين المثالية التي تتمتع بها، اتضح أن سر نيكول للعناية بالبشرة يمكن العثور عليه على أرفف الصيدلية المحلية.

أدرجت الممثلة العالمية كريم إصلاح التجاعيد السريع (Hyaluronic Acid & Retinol Cream) من نيوتروجينا كأحد منتجات التجميل التي لا تستطيع العيش بدونها.

كريم الوجه فائق الترطيب والمصمم خصيصا من مكونات مضادة للشيخوخة مثل حمض الهيالورونيك والريتينول الفعال، التي تعمل معا لتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد وتفتيح لون بشرتك في نفس الوقت.

الكريم السحري من نيوتروجينا

قالت سفيرة العلامة التجارية Neutrogena: "أستخدم هذا الكريم على وجهي كل يوم". "إنه يعطيني جميع فوائد استخدام منتج الريتينول دون جعل بشرتي الحساسة حمراء أو قشرية." ونيكول ليست المعجب الوحيد: حيث يقسم المئات من عملاء وول مارت على كريم الوجه أيضا. "لقد كنت أستخدم هذا بأمانة لمدة أسبوعين ولاحظت فرقا.

تبدو بشرتي أكثر نعومة كما أن خطوطي الدقيقة أصبحت أكثر نعومة. حتى تجاعيدي العميقة ليست عميقة تماما، هكذا وصفت ديلي ووكر المنتج الفعال على أنه سحري حرفيا.

وأضاف أحد العملاء: لم يزعج بشرتي الحساسة أو يجعلني أحمر (يقصد أحدث تهيج في البشرة) مثل منتجات الريتينول الأخرى.

"لقد ارتكبت العديد من الأخطاء في شراء منتج عالي السعر معتقدًا أنه سيكون أفضل لبشرتي ، لكنني تعلمت بالطريقة الصعبة. كريم ترميم التجاعيد السريع هو أفضل ما استخدمته. أنا أستخدم البرطمان الثاني وتظل بشرتي تبدو أفضل وتختفي التجاعيد ، كما أن أي بقع شمسية كانت لدي من السنوات الماضية تان تختفي ، وتبدو بشرتي رائعة "، قال آخر.

أصبحت منتجات "نيوتروجينا" الخيار الأمثل لأطباء الأمراض الجلدية على مستوى الولايات المتحدة الأميركية في ما يتعلق بمنتجات مركب الريتينول للعناية بالوجه ومكافحة الشيخوخة والتي لا تستلزم وصفة طبية.

ساهمت فعالية وموثوقية "نيتروجينا" في جعلها متميزة من خلال كونها العلامة الرقم 1 التي يوصي بها خبراء العناية بالبشرة. ونجحت "نيتروجينا" في بناء إرث من الابتكارات المميزة من خلال خبرتها الواسعة في منتجات الريتينول.

وقاد فريق علماء "نيتروجينا" الطريق لتطوير أول ريتينول مستقر بدون وصفة طبية في الولايات المتحدة الأميريكية وهو ما يعد الإبتكار الأول من نوعه في تاريخ ثورة عالم العناية بالبشرة، مما ساهم في تعزيز مكانتها كعلامة رائدة في مجال حلول العناية بالبشرة القائمة على الريتينول.

وصممت مجموعة (Neutrogena Retinol Boost) خصيصا للوجه والرقبة، حيث تساعد في تقليل 5 علامات لشيخوخة الجلد من طريق تحفيز عملية تجديد خلايا سطح الجلد، وتمكين عملية إنتاج الإيلاستين وتعزيز إنتاج الكولاجين.

وتأتي مجموعة المنتجات الجديدة مدعومة بأكثر من 25 عاما من ابتكارات الريتينول السرية والخاصة بالعلامة بشكل حصري، وأكثر من 100 دراسة علمية متطورة بالشراكة مع مجلس أطباء الأمراض الجلدية المعتمَدين، وتطلق المجموعة العنان للإمكانات الكاملة للريتينول، المكوّن الأساسي المضاد للشيخوخة ضمن روتين العناية بالبشرة.