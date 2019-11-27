بمناسبة عيد الشكر إليكم طريقة عمل الديك الرومي بالفرن

الديك الرومي أو الحبش يستخدم في تحضير العديد من الأطباق حول العالم وتحديداً في عيد الميلاد، وعيد الشكر عند المسيحين، وهو من الأطباق الرئيسية على المائدة ويضاف له العديد من الأطباق الجانبية، كما انّ له طعماً مميزاً يختلف عن الدجاج وله العديد الفوائد للجسم.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل الديك الرومي بالفرن:

مكوّنات الديك الرومي بالفرن:

ديك رومي.

ثلاث ملاعق كبيرة من كلٍ من: كراوية ناعمة. كمون. قرفة. بهار حلو ناعم. بابريكا. ملح ملعقتان كبيرتان فلفل أسود. ملعقتان كبيرتان لومي ناعم. ملعقة كبيرة هيل ناعم.

ملعقة صغيرة من جوزة الطيب مطحونة ناعم.

حبتان من اللومي.

ربع كوب من زيت الزيتون.

مكوّنات الحشو:

خمس بصلات ذات حجم كبير.

ثلاثة أكواب من الحمص النخي.

نصف كوب زيت ذرة.

طريقة تحضير الديك الرومي بالفرن:

- أولاً أحضر صينية تكفي لحجم الديك الرومي المراد شويه.

- ثم ضع الكراوية، والكمون، والقرفة، والبهار، واللفل، واللومي، وجوزة الطيب، والهيل، والبابريكا، والملح في قدر، وامزج المكوّنات جيداً لتتجانس.

- ثم وزّع بعض من البهارات الممزوجة داخل الديك.

- ثم ضع البصل المقطع في مقلاة وسخّنه مع التقليب المستمر إلى أن يصبح لونه ذهبياً.

- ثمّ أضف الزيت وقلّب البصل إلى أن يذبل، ثمّ أضف الحمص والبهارات.

- ثمّ أضف اللومي الصحيح وقلّب إلى يتشوح البصل ويأخذ نكهة البهارات.

- ثم املأ تجويف الديك الرومي بالحشو الذي تمّ تحضيره.

- ثم ادهن الديك الرومي من الخارج ببقية البهارات وبزيت الزيتون.

- ثم ضع الديك الرومي على الصينية.

- ثمّ ضع فوقه قطعة من ورق الألومنيوم بشكل خفيف، ويجب مراعاة عدم تغليف الديك بورق الألومنيوم بشكل كامل لكي يكتسب نكهة الشواء.

- ثم سخّن الفرن إلى درجة حرارة 250 وضع الديك فيه لمدّة ساعة كاملة.

- بعد ساعة خفّف درجة حرارة الفرن إلى 180 واتركه لمدّة ساعتين إلى أن ينضج بشكل كامل.

- لإكسابه مذاقاً شهياً، ادهن الديك الرومي من الخارج بالسوائل التي تخرج منه من حين لآخر أثناء شوائه.

- أخرج الديك من الفرن واتركه لمدّة 14 دقيقة قبل تقطيعه للمحافظة على تماسك النكهة فيه، وبقائه رطباً من الداخل، وصحتين وعافية.

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